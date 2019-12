„Ich bereue nichts.“ Ein Satz, den mehrere Spitzenpolitiker zu ihrem Abgang aussprachen: Der frühere Landeshauptmannstellvertreter Franz Steindl (ÖVP), seine einstigen Regierungskollegen Michaela Resetar (ÖVP) und Peter Rezar (SPÖ) sowie der ehemalige Landtagspräsident Gerhard Steier (nach dem Bruch mit der SPÖ parteifrei) nahmen in der Vorwoche Abschied im Landtag; ebenso wie weitere Abgeordnete (siehe Fotos rechts).

„Ein Lebensabschnitt geht zu Ende“, zog Steindl im BVZ-Gespräch Bilanz: „Ich werde jetzt weder ein Buch schreiben, noch werde ich Ratschläge erteilen, denn das sind auch Schläge“, so Steindl. Verabschiedet wurde er mit Standing Ovations. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kritisierte „den Umgang mit ehemaligen Mandataren“, denn ÖVP-Chef Thomas Steiner sei nicht anwesend gewesen. Steindl beruhigt: Auch von Steiner habe es Applaus gegeben. Er gehe „im Positiven“ und kann sich am Joseph Haydn Konservatorium endgültig seiner Leidenschaft zur Musik widmen.

Alle Hände voll zu tun im landwirtschaftlichen Betrieb hat auch die frühere Landesrätin Michaela Resetar: „Der Abschied fällt daher leicht“, erinnert sie sich an „Höhen und Tiefen“. Die Arbeit in der Politik habe ihr aber immer Spaß gemacht, in der Regierung ebenso wie als Abgeordnete. Froh, Verantwortung abgeben zu können, ist Peter Rezar: „Ich habe alle Seiten der Politik kennengelernt, jetzt werde ich mich mit Freude meinen Enkerln widmen.“

Leise und unaufgeregt will der frühere SPÖ-Landtagspräsident Steier nach den Jahren als parteifreier Abgeordneter seinen Abgang gestalten: „Ich sage danke – und zum Abschied Servus.“