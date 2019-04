„Der Staat hat massiv vom starken Wirtschaftsmotor profitiert. Daher ist es hoch an der Zeit, dass der Staat diesen Profit an die Arbeitnehmer und Betriebe weitergibt. Das wird jetzt umgesetzt und das ist gut so“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nach der Präsentation der Steuerreform am Dienstag.

Diese Entlastung sei nur durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden möglich.

"Die Senkung der Lohn- und Einkommenssteuer für kleinere und mittlere Bezieher führt zu einer direkten Entlastung für unsere Landsleute", stellt Mikl-Leitner fest. Auch die Reduktion der Körperschaftssteuer sei eine wichtige und notwendige Entscheidung, um den Standort weiter zu attraktivieren und damit Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern.