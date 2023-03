Bischofskonferenz: Vergebung und Not der Menschen als zentrale Themen

Werbung

Der Synodale Prozess, der Ständige Diakonat und das Wirken der Caritas: Das sind Themen der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischofskonferenz, die noch bis Donnerstag, 16. März, im Bildungszentrum St. Benedikt beim Stift Seitenstetten stattfindet.

Caritas-Bischof Benno Elbs mit Caritas-Präsident Michael Landau bei der Bischofskonferenz. Foto: kathpress/Paul Wuthe, Paul Wutze

Am Montag startete die Vollversammlung unter dem Vorsitz von Erzbischof Franz Lackner mit einem Studiennachmittag. An diesem nahmen die Leitungsverantwortlichen der Caritas aus ganz Österreich teil. Ein großes Thema dieser Tage ist auch der Ständige Diakonat und sein Aufgabenprofil. Rund 750 Diakone wirken derzeit in Österreich.

Festmesse mit Bischof Alois Schwarz

Bei der Festmesse am Dienstagabend in der Stiftskirche hat der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz betont, dass „die Bereitschaft zur Vergebung und das Vertrauen auf das Erbarmen Gottes zentrale Inhalte des christlichen Glaubens sind“, und dass diese für ein gelingendes Leben unabdingbar seien. „Das Evangelium ist eine Einladung zur Einübung in das Verzeihen, weil Gottes Erbarmen uns leben lässt", sagte Schwarz in der Predigt unter Verweis auf die biblischen Texte des Tages. An die Weisung Jesu, nicht nur sieben Mal, sondern siebenundsiebzig Mal zu verzeihen, erinnere auch das Vaterunser, wenn es heißt: "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern", so der Bischof.

Kardinal Christoph Schönborn, Bischof Alois Schwarz und Erzbischof Pedro Lopez Quintana bei der Festmesse in der Stiftskirche Seitenstetten. Foto: kathpress, Paul Wuthe

Wenn die Bischöfe zu ihrer Vollversammlung zusammenkommen, dann gehe es dabei immer um die Frage: "Was brauchen die Menschen heute in ihrer Not und in ihrer Suche nach Sinn?" In den umfangreichen Sitzungsunterlagen der Bischöfe würde sich dazu sehr viel Expertise von verschiedenen Seiten finden, für die man dankbar sein müsse, so das nach Kardinal Christoph Schönborn dienstälteste Mitglied der Bischofskonferenz. "Wir stellen uns angesichts dieser Frage aber immer auch unter das Wort Gottes und fragen uns, was das Wort Gottes mit uns macht." So gebe das Tagesevangelium eine Antwort auf diese Grundfrage, indem es ins Bewusstsein rücke, "dass wir tagtäglich darauf angewiesen sind, dass uns verziehen wird und dass wir selbst verzeihen."

Die Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe findet noch bis Donnerstsag im Stift Seitenstetten statt. Foto: Shutterstock.com / Karl Allen Lugmayer, Karl Allen Lugmayer

Im Anschluss an die Festmesse ging der niederösterreichische Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) bei einem Empfang auf die gesellschaftliche Situation ein und würdigte auch das globale Wirken von Papst Franziskus: „Wir brauchen auch einen Pontifex maximus, einen großen Brückenbauer angesichts der Polarisierung, die wir erleben“. Die insgesamt viertägige Vollversammlung der Bischofskonferenz in Seitenstetten dauert noch bis Donnerstag.

Das Stift Seitenstetten besteht seit über 900 Jahren und wird auch als „Vierkanter Gottes“ bezeichnet. Zum Stift gehören das Stiftsgymnasium, das Haus Gennesaret für geistliche Berufungen und das Jugendhaus Schacherhof. Abt ist seit 2013 Petrus Pilsinger, derzeit bilden 25 Benediktiner den Konvent. Die Mönche von Seitenstetten sind für die Seelsorge in 14 Pfarren zuständig.