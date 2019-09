Reaktionen aus Niederösterreich.

Für einen "Neustart" der FPÖ hat sich am frühen Sonntagabend auch Udo Landbauer, der Landesobmann der niederösterreichischen Freiheitlichen ausgesprochen. Die Wähler hätten der Partei "die gelbe Karte gezeigt".

Das Ergebnis der Nationalratswahl sei angesichts der Vorfälle in den vergangenen Wochen "keine Überraschung", führte Landbauer in einer Aussendung weiter aus. Es handle sich um ein "klares Warnsignal der Wähler". Nachsatz: "Es gibt nichts schönzureden." Die "beschädigte Marke FPÖ" müsse wieder klar als "starke und einzige soziale Heimatpartei in diesem Land" positioniert werden, sagte der niederösterreichische Landesobmann.

SPÖ NÖ sieht "Debakel für Sozialdemokratie"

Als "Debakel für die Sozialdemokratie" hat Wolfgang Kocevar, Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, das Ergebnis der Nationalratswahl bezeichnet. Es gebe "nichts schön zu reden".

Die Ausgangslage - mit dem Ibiza-Skandal, der Wahlkampfkostenüberschreitung und Spendenaffäre, die schwarz-blaue Arbeitnehmer- und Sozialpolitik - "all diese von Kurz, Strache und Hofer aufgelegten Elfmeter hätte die SPÖ nicht verwandeln können", resümiert Kocevar. Aus der Sicht der Wähler sei offenbar keine vernünftige Oppositionsarbeit geleistet worden. Die FPÖ-Skandale hätten der ÖVP genützt. Positiv wertete der SPÖ-Landesgeschäftsführer am frühen Sonntagabend eigentlich nur, dass es in Niederösterreich gelungen sei, die FPÖ wieder auf Platz drei zu verwiesen.

