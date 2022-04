"Stoppt Lebendtiertransporte"-Volksbegehren startet am 2. Mai

Werbung

"Das Leid der Tiere ist für die Allgemeinheit nicht wahrnehmbar. Wer, wie ich, einmal das verzweifelte Schreien nicht entwöhnter österreichischer Kälber, die bis nach Spanien gekarrt werden, gehört hat, wird es nie vergessen. Besonders verwerflich: Ein riesiger Anteil tierischer Lebensmittel – etwa ein Drittel – landet schon bei den Handelsketten im Müll – die Kosten dafür sind einkalkuliert", berichtet Tierschutz-Austria-Präsidentin Madeleine Petrovic.

Das seit Jahrzehnten tolerierte, systematische Tierleid auf Österreichs – und Europas Straßen – müsse ein Ende haben. Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl, hat daher das überparteiliche Volksbegehren „Stoppt Lebendtier-Transportqual“ ins Leben gerufen. Die innerhalb weniger Monate getätigten 275.000 Unterschriften belegen, dass auch die Österreicher nicht mehr wegschauen wollen, sagt Waldhäusl.

Eintragungswoche vom 2. bis 9. Mai

Die offizielle Eintragungswoche steht unmittelbar bevor: Von 2. bis 9. Mai 2022 kann auf jedem Gemeindeamt bzw. online mittels Handysignatur unterschrieben werden, dass die Schlachttiere nur noch bis zu den nächstgelegenen, geeigneten Schlachthöfen transportiert werden dürfen. Von dort aus soll das Fleisch nur noch gekühlt oder gefroren weiter verbracht werden.

EU-Gesetzgebung kennt keine zeitliche Begrenzung

Die Fahrt von Spanien nach Italien dauert 35 Stunden, von Irland nach Spanien drei Tage und von Österreich in die Türkei sieben Tage. „Die EU-Gesetzgebung kennt keine zeitliche Beschränkung. Rinder, Schafe und Ziegen dürfen bis zu 30 Stunden ohne Ruhepause durch die Länder gekarrt werden, Schweine bis zu 24 Stunden. Die Gewinner dieser unsäglichen Tierquälerei: Einige wenige Großbetriebe, Profit geht vor Tierleid!", so Waldhäusl weiter.

Fleisch speichert Angst & Stress – Konsumenten sind Verlierer

"Die großen Verlierer sind eindeutig die KonsumentInnen - und die Umwelt: Die bei den Tieren durch die langen Fahrten ausgelösten Stresshormone vermindern massiv die Qualität, „vergiften“ das Fleisch und schaden dem Endverbraucher, der CO2-Ausstoss durch das „Kilometerfressen“ steigt enorm", so Petrovic.

Für Waldhäusl ist unumgänglich: „Lebendtiertransporte von Schlachtvieh durch die gesamte EU müssen generell verboten werden."

Abstimmung im Nationalrat fix

Ein Volksbegehren in Österreich wird mit dem Erreichen von 100.000 Unterschriften im Nationalrat behandelt, „Stoppt Lebendtier-Transportqual“ hat diese Grenze längst überschritten. „Trotzdem zählt in der Eintragungswoche jede weitere Unterschrift“, sagt Initiator Waldhäusl. „Helfen wir alle zusammen und setzen gemeinsam ein deutliches Zeichen, dass die verheerenden Tiertransporte auf unseren Straßen ein Ende finden!“, sind sich beide einig.

Helga Krismer: Ablenkung vom Chaos in der Asylpolitik Waldhäusls

Helga Krismer, Grüne: Ablenkungsmanöver Waldhäusls Foto: Die Grünen NÖ

Heftige Kritik an Waldhäusls Plänen kommt von Helga Krismer, promivierte Tierärztin und Landessprecherin der Grünen.

Krismer sieht das angekündigte Volksbegehren als reines Ablenkungsmanöver des zuständigen Landesrates: „Gottfried Waldhäusl will hier von dem Chaos in seiner Asylpolitik ablenken und den medialen Fokus auf ein Volksbegehren legen, obwohl er selbst für Tierschutz zuständig ist. In der Proporz-Landesregierung ist VP-LH-Stv. Stephan Pernkopf für Landwirtschaft und Veterinär zuständig, SP-LH-Stv. Franz Schnabl für Straßenverkehr und Waldhäusl selbst für Tierschutz. Es sollten alle drei im Sinne des Tierwohls arbeiten, so die Oppositionsführerin.

FPÖ-Landwirtschaftssprecher Teufl rittert gegen Krismer

FPÖ Landwirtschaftssprecher Reinhard Teufel verteidigt Waldhäusl gegen Krismers Kritik. Foto: FPÖ NÖ

„Es ist wieder einmal bezeichnend für die Grünen, dass sie sich lautstark bei Themen zu Wort melden, von denen sie nicht die geringste Ahnung haben“, sprang der freiheitliche Landwirtschaftssprecher LAbg. Reinhard Teufel seinem Parteikollegen Waldhäusl zur Seite.

Das Volksbegehren sei kein Ablenkungsmanöver des Landesrates, weil "es sich bei den im Volksbegehren angesprochenen Thematiken ausschließlich um Bundesgesetze handelt“, sagt Teufel.

„Gerade weil Waldhäusl für den Tierschutz zuständig ist, hat er dieses Thema aufgegriffen und ein Volksbegehren gestartet. Denn zuständig für das Tierleid ist die schwarz-grüne Bundesregierung. Wenn Frau Krismer also hier jemanden kritisieren will, dann die eigenen grünen Minister in Wien“, hält Teufel fest.