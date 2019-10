Wenn sich Vorwürfe gegen den suspendierten ehemaligen Parteichef Heinz-Christian Strache erhärten, sei einstimmig beschlossen worden, dass es zum Ausschluss kommt, so Landbauer am Mittwoch.

Sollten Gelder missbräuchlich verwendet worden sein, könne es auch nur diese Konsequenz geben, betonte der Landesparteiobmann auf APA-Anfrage. Zunächst gehe es um "Aufklärung, was tatsächlich passiert ist".

Die Partei müsse sich erneuern und in den kommenden Monaten die Glaubwürdigkeit wiederherstellen, sagte Landbauer nach der herben Wahlniederlage vom Sonntag. Viele Probleme seien hausgemacht. Inhaltlich werde die FPÖ jedoch an ihren Themen dranbleiben.

Die in den Gremien getroffenen Beschlüsse werde er auch in der Landesgruppe vorantreiben, betonte Landbauer. In Niederösterreich stehen am 26. Jänner 2020 Gemeinderatswahlen in 567 der 573 Gemeinden an. Wegen der Nationalratswahl sind die Vorbereitungsarbeiten laut dem Landesparteichef im Vergleich zu vor fünf Jahren ein wenig hinten.