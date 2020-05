„Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Kinder hat für uns absoluten Vorrang. Das gute Miteinander im Landesdienst sorgt für genau diese Sicherheit und eine reibungslose Organisation“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Insgesamt 1.060 Kindergärten wurden in den vergangenen Tagen mit Schutzausrüstung versorgt. „Abgewickelt wurde das durch den NÖ Landesstraßendienst und die Mitarbeiter in den 58 Straßenmeistereien. Insgesamt erhielten die Kindergärten in einer ersten Tranche jeweils zwei Stück Handdesinfektionsmittel, vier Stoffmasken und zwanzig Einwegmasken pro Pädagogin bzw. Pädagogen. Darüber hinaus werden die Pflichtschulen in diesen Tagen noch mit 40.000 Stoffmasken versorgt“, erklärt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„Die Kolleginnen und Kollegen in den Bildungseinrichtungen des Landes sind darum bemüht, den Kindern so viel Sicherheit wie möglich zu bieten. Wir haben dazu in den letzten Tagen auch umfassend über die Hygienevorschriften informiert", ergänzt Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Gerade bei den Kleinsten werde sich Körperkontakt nicht vermeiden lassen. "Sie sollen dennoch so gut es geht über die Situation aufgeklärt werden. Oftmaliges Händewaschen und andere Maßnahmen werden zum Alltag dazugehören“, informiert Teschl-Hofmeister.