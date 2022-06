Strasshof hat jetzt einen Regenbogen-Zebrastreifen

Werbung

Die Straße in Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Gänserndorf ist jetzt bunt. Die Gemeinde gewann den ersten von fünf Regenbogen-Zebrastreifen, die der Radiosender Ö3 im Rahmen eines Gewinnspiels verlost. Und das, obwohl rot-orange-gelb-grün-blau-violette Schutzwege in Niederösterreich nur in Ausnahmefällen genehmigt werden. Wie die NÖN berichtete, haben Sachverständigen des Landes Bedenken wegen der Verkehrssicherheit.

Der Grund, warum die bunten Farben nun trotzdem die Straße zieren, ist eine Ampel. Weil der Übergang rund um die Uhr geregelt ist, konnte er von der zuständigen Abteilung im Land genehmigt werden.

Groß war die Freude darüber bei den Kindern der 3D der Volksschule Strasshof. Sie haben ihren Heimatort mit ihrer Lehrerin für das Gewinnspiel nominiert und jubelten heute Früh über den Gewinn. „Wir wollten einfach nur: Wenn jemand über den Regenbogen-Zebrastreifen läuft, dass er sich für seine Liebe nicht schämen muss“, sagte ein Kind zu Ö3. Dass Moderator Robert Kratky im Maler-Outfit vorbeikam, um die Straße anzupinseln, war für die Schülerinnen und Schüler noch ein zusätzliches Highlight.