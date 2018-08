So behauptet ÖVP NÖ Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für das „Miteinander“ direkt von der SPÖ angegriffen wird, weil im Land keine Angriffsfläche gefunden wird. Aussagen von Schnabl im Zusammenhang mit Strompreisen, der Reform der Sozialversicherung und der Kinderbetreuung werden von ÖVP NÖ Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hierbei genannt. „Wer das Land angreift, wer das Land schlecht redet, wer falsche Zahlen und unrichtige Fakten verwendet, der muss damit rechnen, dass wir das richtig stellen und der muss damit rechnen, dass wir das auch deutlich sagen“, so Ebner.

Durchschaubare Strategie

„Wer so eine Strategie verfolgt, kennt unser Land nicht und kennt die Landsleute schlecht. Das ist die Art von Politik, die unsere Landsleute zu Recht ablehnen die wir in NÖ nicht wollen. Das ist aber auch eine Strategie, die durchschaubar ist. Denn die Argumente sind ganz klar auf unserer Seite – auf Seiten unserer Landeshauptfrau“, so Ebner.

Franz Schnabl | SPÖ NÖ / Katharina Hobiger

Ebner fordert Schnabl in weiterer Folge auf: „Hören Sie auf mit dieser Strategie. Hören Sie auf mit Ihrer Strategie gegen unser Land, hören Sie auf mit Ihrer Strategie gegen unsere Landeshauptfrau. Herr Schnabl neigt zum Angriff statt zum Handgriff. Für uns in der Volkspartei NÖ und für die Niederösterreicher ist das Miteinander wichtig und richtig.“

SPÖ: Drohungen von Ebner sind unverschämt

Seitens der SPÖ reagiert Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar auf diese Äußerungen und bezeichnet die Drohungen von Ebner als unverschämt. „Die ÖVP ist offenbar gerade dabei, ihren selbst gewählten Weg des ‚Miteinander‘ zu verlassen, indem sie sachliche Kritik an ihrer Politik als ‚Angriff‘ auf das Land Niederösterreich darstellt. In einer Demokratie muss es gestattet sein, laut und deutlich seine Meinung zu sagen – auch wenn diese konträr zur Mehrheitspartei ist“, erklärt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar.

Der Landesgeschäftsführer der SPÖ NÖ lädt außerdem Ebner und Mikl-Leitner zu einem Gespräch ein um über aktuelle Herausforderungen in Niederösterreich zu sprechen: „ Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir dann tatsächlich eine Form des ‚Miteinander‘ finden werden, von der die Menschen etwas haben und nicht nur die Konzerne und Großunternehmen.“