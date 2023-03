SP-Landesrätin: „Nervt, dass das öffentlich ausgetragen wird“

Werbung

Nach den roten Verlusten bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten ist Bundes-SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner erneut in Bedrängnis geraten. Nach Debatten in den vergangenen Tagen wird der Konflikt um die Führung nun noch vehementer geführt. Nächste Woche könnte es zu einem ersten Showdown zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kommen.

Die niederösterreichische SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig übt an der öffentichen Debatte über die Führung der Bundespartei Kritik. „Es nervt mich ungemein, dass diese Dinge immer in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Ich finde das nicht in Ordnung, vor allem auch unseren vielen Funktionärinnen und Funktionären gegenüber, die in den Ortschaften laufen und sich einsetzen. Darüber sollten die handelnden Personen im Bund einmal nachdenken“, mahnt SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Sie werde sich deshalb zur öffentlichen Diskussion auch nicht äußern. „Ich erwarte aber, dass die Führungsfrage nächste Woche im Bundesparteipräsidium endlich geklärt wird.“

Der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich und der designierte Klubobmann Hannes Weninger wollen sich in der Frage nicht äußern. „Alle Fragen sollen nächste Woche intern diskutiert werden“, betonen beide auf Nachfrage.

Passieren wird das kommenden Mittwoch. Bei dem dann stattfindenden Parteipräsidium werden die Weichen gestellt, ob es zu einem vorgezogenen Parteitag Ende April kommt. Der nächste reguläre wäre erst 2024 geplant. Die Bundesparteivorsitzende hat ihren innerparteilichen Kontrahenten Doskozil „angesichts der aktuellen Situation“ brieflich um eine Teilnahme am SPÖ-Präsidium am Mittwoch ersucht.

Der burgenländische Landeshauptmann wird kommen, um „Zukunftsperspektiven für die Sozialdemokratie“ zu diskutieren. Was genau er dort mit Rendi-Wagner besprechen will, sagte der Landeshauptmann am Mittwoch nicht: „Das wird sich weisen. Und es wird intern besprochen werden“, zitiert ihn die APA.

Auch erneute Mitgliederbefragung zur Parteiführung ist eine Option

Rendi-Wagner hat sich bisher weder für noch gegen einen Sonderparteitag ausgesprochen. Sie betonte nur, dass sie sich der Wiederwahl stellen werde. Ob Doskozil auf einem möglichen Sonderparteitag gegen sie antritt, ist offen. Äußerungen seines Vorgängers Hans Niessl vom Sonntag deuteten allerdings in diese Richtung. Die burgenländische SPÖ ließ diese Frage ebenso offen, äußerte am Dienstag jedoch die Präferenz für eine Mitgliederbefragung. Eine solche hatte auch Rendi-Wagner schon einmal ansetzen lassen und ihre Position im Jahr 2020 damit gefestigt, allerdings ohne Gegenkandidaten.