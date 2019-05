Für die Studie "Under presssure" wurden fast 4.600 Lehrer in Wien und Niederösterreich von Forschern der Pädagogischen Hochschule (PH) Niederösterreich und der Uni Wien befragt. Der Untersuchung zufolge leidet jeweils deutlich mehr als die Hälfte der Befragten darunter, dass ihre Schüler nicht motiviert oder unkooperativ sind, den Unterricht durch Disziplinlosigkeit stören, auf Ermahnungen nicht reagieren oder Verhaltensstörungen aufweisen.

Viele Lehrer litten unter einem "scheinbar zahnlosen Repertoire an Sanktionsmöglichkeiten", um der "durchaus belastenden Schülerverhaltensweisen Herr zu werden", schreiben die Autoren. Sie sehen einen "erhöhten Handlungsauftrag" an die Verantwortlichen, Lehrern mehr Sanktionsmöglichkeiten zu geben.

Die stärksten "Stressoren" für Lehrer aller Schultypen sind der Untersuchung zufolge allerdings in ganz anderen Bereichen zu finden: Demnach stellen "ständige Reformen" die größte Belastung für Lehrer dar, über 80 Prozent fühlen sich dadurch gestresst. In der Liste folgen Kritik an Schule und Lehrern durch Politik und "sogenannte 'Schulexperten'", "Lehrerbashing" und mangelndes Prestige in der Gesellschaft - sieben von zehn Lehrern fühlen sich dadurch belastet. Dahinter folgen gleichauf "Papierkram" und "Abwälzung der Erziehungsaufgabe an die Schule", die zwei Drittel als stressig empfinden.

https://www.ph-noe.ac.at/index.php?id=963&feld=Titel&stichwort=Under +pressure