Matznetter als Präsident der SP-Unternehmer wiedergewählt

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) hat Christoph Matznetter am Samstag für weitere vier Jahre in seiner Funktion als Präsident bestätigt. Matznetter erhielt beim Verbandstag der SPÖ-Unternehmerorganisation in St. Pölten 85,5 Prozent der Stimmen, wurde in einer Aussendung mitgeteilt.

APA / NÖN.at Erstellt am 16. Oktober 2021 | 15:57