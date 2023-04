Nehammer lädt zum „Auto-Gipfel“

Werbung

Nach Meinung Nehammers hat sich der Verbrennermotor bewährt. Österreich leistete deshalb bekanntlich im Verbund mit Deutschland erfolgreich Widerstand gegen das EU-weite Ende des Verbrennermotors nach 2035. Es werden auch danach Verbrenner zugelassen - allerdings nur solche, die mit sogenannten „E-Fuels“ betrieben werden. Nehammer will nun Tempo für den „grünen Verbrenner“ machen und lädt Expertinnen und Experten sowie Autohersteller zum „Auto-Gipfel“. Mit ihnen will er die Möglichkeit ausloten, wie die Forschung für „E-Fuels“ vorangetrieben werden kann.

Zugleich stellt er klar, dass sein Vorstoß keine Initiative gegen E-Autos ist: „Wir werden beides brauchen - grüne Verbrennermotoren und E-Mobilität.“ Bei E-Autos sei Europa allerdings derzeit in hohem Maße von Asien, vor allem China, abhängig - bei Verbrennern habe Europa selbst höchste Expertise.

Österreich sieht Nehammer an vorderster Front, wenn es darum geht, diese Expertise auch für Verbrenner mit „E-Fuels“ weiterzuentwickeln. Damit könne auch der Forschungsstandort an sich gestärkt werden. Auf Nachfrage, ob er diesen Gipfel als Provokation des grünen Koalitionspartners sieht, verweist Nehammer darauf, dass E-Fuels auch eine klimafreundliche Technologie seien - und auch die Frage der Energieffizienz bei entsprechenden Fortschritten der Forschung in fünf Jahren anders beantwortet werden könne also heute. Den „Auto-Gipfel“ sieht der Bundeskanzler deshalb als Auftakt für einen Forschungsschwerpunkt, mit dem das „Autoland Österreich“ auch zum Vorreiter werden könne. In diesem Sinne wird er am Dienstag auch das BMW-Werk in Steyr besuchen, am Freitag AVL List in Graz.

Startschuss für die Erarbeitung der neuen Sicherheitsstrategie

Aber auch in anderen Bereichen will Nehammer in den nächsten Wochen Akzente setzen. So ist Österreichs aktuelle Sicherheitsstrategie zehn Jahre alt. Und sie hat zumindest zwei Schwächen: Sie enthält weder das Szenario eines Angriffskrieges auf europäischem Boden noch die sicherheitspolitischen Auswirkungen eines möglichen Energie-Notstandes. Beschlossen wurde sie am 3. Juli 2013 - also noch lange vor Ukraine-Krieg und aktueller Energiekrise.

Nun beschloss der Ministerrat die Erarbeitung einer neuen Sicherheitsstrategie, die dann bis zum Ende des Jahres dem Parlament zur Diskussion vorgelegt werden soll. „Die Bedrohungen sind heute anders und umfassender als vor zehn Jahren“, erklärte Nehammer. Die militärische Neutralität Österreich steht für ihn dabei nicht zur Diskussion: „Sie hat sich bewährt und hat in jeglicher Hinsicht positive Auswirkungen auf das Land.“

Qualifzierte Zuwanderung soll forciert werden

Intensivieren will Nehammer auch die Bemühungen gegen den Arbeitskräftemangel. Hebel sieht er dafür mehrere: Für Menschen, die über das Pensionsantrittsalter hinaus arbeiten wollen, sollen mehr Anreize geschaffen, (Arbeits-)Leistung soll stärker honoriert und qualifizierte Migration verstärkt werden. Auf eine Zahl, wieviele zusätzliche Arbeitskräfte der österreichische Arbeitsmarkt pro Jahr aus dem Ausland brauchen werde, legt sich der Kanzler nicht fest. Mit der überarbeiteten Rot-Weiß-Rot-Card gebe es jedenfalls das dafür notwendige Werkzeug. Dass diese Karte kaum in Anspruch genommen wird, sieht Nehammer auch als Folge der förderalen Struktur des Arbeitsmarktservice: Denn, ob eine Rot-Weiß-Rot-Card genehmigt wird oder nicht, entscheidet ein eigener Beirat des AMS des jeweiligen Bundeslandes. „Dieser Prozess ist zu langsam, um den Bedarf an Arbeitskräften abdecken zu können“, meint Nehammer.

Zugleich will er die „gezielte Zuwanderung“ klar abgegegrenzt von Asyl sehen. Asyl sei jenen vorbehalten, die tatsächlich Schutz suchen. „Wir müssen das Geschäftsmodell der Schlepper zerstören. Es muss uns gelingen, dass Menschen die gefährliche Reise beispielsweise über das Mittelmeer gar nicht erst auf sich nehmen.“ Qualifizierte Zuwanderung sei hingegen notwendig - allerdings müssten parallel dazu auch Integrationsmaßnahmen mitgedacht und dann umgesetzt werden.