Fackelzüge, Mai-Kundgebungen, Aufmärsche und Feste: der 1. Mai wird von Sozialdemokraten traditionell in allen Bezirken des Landes gefeiert. Aufgrund der Coronakrise ist es heuer jedoch nicht möglich, in Scharen auf die Straße zu gehen oder sich auf Plätzen zu Festen zu versammeln.

Die Sozialdemokraten müssen an ihrem Feiertag zuhause bleiben. Und das wohl das erste Mal seit 75 Jahren. Denn der Tag der Arbeit feiert im Corona-Jahr ein doppeltes Jubiläum: Am 1. Mai 1980, also vor 130 Jahren, gingen – nach einem blutigen Streik amerikanischer Arbeiter im Jahr 1986 – erstmals Arbeiter in Europa auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die Feiern zum 1. Mai dann allmählich die heute bekannte Gestalt an. Entstanden ist schon 1945 etwa auch der größte niederösterreichische Mai-Aufmarsch in der Landeshauptstadt, der mit der Zeit zu einem Familienfest umfunktioniert wurde. Erinnern wird daran heuer nur der Maibaum, der den Rathausplatz zieren wird.

Ihre Botschaften wollen die Spitzen der Landes-SPÖ aber auch ohne große Events unter die Genossen bringen. Sie verlegen ihren Feiertag ins Netz. Dafür habe die Landespartei Videos und Clips vorbereitet. In einer Aktionswoche rund um den 1. Mai sollen die über Online-Kanäle und Soziale Medien verbreiten werden.

Vom 8-Stunden-Tag bis zur Coronakrise

Notwendig ist es auf die Forderungen der Arbeiter aufmerksam zu machen, laut der Landes-SPÖ, nämlich auch nach 130 Jahren noch. 1980 standen der 8-Stunden-Tag und die Einführung des allgemeinen Wahlrechts im Mittelpunkt. 2020 wird sich in den Ansprachen vieles um die Coronakrise drehen – wenngleich die Hauptforderungen, ein Sicherheitsnetz und Entlastungen für Arbeiter, immer noch an die ursprünglichen erinnern.

„Wir sehen gerade, wie wichtig es ist, über ein funktionierendes Gesundheitssystem und ein gutes soziales Sicherheitsnetz zu verfügen“, sagt SPÖ-Landes-Chef Franz Schnabl. Es brauche stabile Fundamente, wenn Menschen arbeitslos werden oder Unternehmen Zahlungsschwierigkeiten haben. Stark machen werden sich die Sozialdemokraten in ihren virtuellen Ansprachen etwa auch für eine Finanztrasaktionssteuer und Millionärsabgabe, kündigt Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Klubobmann Reinhard Hundsmüller ergänzt: „Für die Zukunft wollen wir darauf Bedacht nehmen, dass sich die Niederösterreicher sicher sein können, die beste medizinische Betreuung zu erhalten.“

Dass die Regierung den 1. Mai für das weitere Hochfahren der Wirtschaft gewählt hat, sieht Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan als gezielte Provokation. Damit soll ein Bild gezeichnet werden, an dem Geschäfte auch an Feiertagen geöffnet haben.