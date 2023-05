SPÖ-Befragung überstrahlte den 1. Mai

Die Sozialdemokraten hatten schon einmal mehr Grund zum Feiern: Der 1. Mai wurde heuer österreichweit von der Debatte über den Parteivorsitz überstrahlt. In Niederösterreich hat die SPÖ noch mit den Verlusten bei der Landtagswahl sowie den gescheiterten Regierungsverhandlungen mit der ÖVP zu kämpfen.

Die Kernforderungen aus diesen Verhandlungen stellte der designierte SPÖ-NÖ-Vorsitzende Sven Hergovich auch ins Zentrum seiner ersten Ansprachen am Tag der Arbeit. Er war beim Fackelzug in Wiener Neustadt und beim Mai-Aufmarsch in St. Pölten zu Gast – zwei von rund 150 Mai-Feierlichkeiten in Niederösterreich. Dort wiederholte er seine Forderungen nach einer kostenlosen ganztägigen Kinderbetreuung, einer Jobgarantie für Langzeitarbeitslose, der Anstellung pflegender Angehöriger, einem Preisstopp für Heizkosten und einer Struktur-Offensive im ländlichen Raum.

Die schwarz-blaue Zusammenarbeit in Niederösterreich kritisierte Hergovich. Im Dreikampf zwischen der amtierenden Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie dem Traiskirchner Stadtchef Andreas Babler legte er sich weiter nicht auf eine der drei Personen fest.

Bürgermeister Matthias Stadler und der designierte SPÖ-NÖ-Vorsitzende Sven Hergovich hielten Ansprachen zum 1. Mai am St. Pöltner Rathausplatz. Foto: Wolfgang Mayer

Rendi-Wagner rief zu Geschlossenheit auf

Rendi-Wagner rief beim traditionellen großen Mai-Aufmarsch in Wien zu interner Geschlossenheit auf. Sie betonte, dass die „Zeit der Selbstbeschäftigung“ ihrer Partei bald vorüber sei. Dann sieht sie eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung als Ziel. Eine Koalition mit der FPÖ lehnte sie wiederholt ab.

Babler warb für Arbeitszeitverkürzung

Ihr Herausforderer Andreas Babler besuchte die Mai-Feier in Krems, bevor es für ihn weiter in seine Heimatstadt Traiskirchen ging. Dort betonte er, dass die SPÖ „vom Teelichterl“ wieder zur „Flamme“ werden müsse. Inhaltlich forderte er neben Arbeitszeitverkürzung Lohntransparenz in Firmen. Im Bereich der Gesundheitsvorsorge betonte Babler die Wichtigkeit des Vorhandenseins von ausreichend Kassen-Ordinationen.

Video von Doskozil-Rede Politischer 1. Mai: Tag der Arbeit im Zeichen des „SPÖ-Wahlkampfs“