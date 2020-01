Zu den Kommunalwahlen am (heutigen) Sonntag in Niederösterreich haben um 6.00 Uhr die ersten Wahllokale geöffnet. In den 567 Gemeinden gibt es mit 750.486 Frauen und 708.558 Männern insgesamt 1,459.044 Stimmberechtigte. Spätester Wahlschluss ist um 17.00 Uhr. Eine Summierung aller vorläufigen Ergebnisse soll es gegen 20.00 Uhr geben.

Eines der ersten Resultate wird voraussichtlich aus Großhofen (Bezirk Gänserndorf) vorliegen. Das Wahllokal in der kleinsten Gemeinde Niederösterreichs mit 96 Stimmberechtigten ist von 8.00 bis 10.00 Uhr geöffnet.

Nicht gewählt wird in St. Pölten, Krems und Waidhofen a.d. Ybbs. Im Gegensatz zu Wiener Neustadt rufen die drei weiteren niederösterreichischen Statutarstädte zu anderen Terminen zur Stimmabgabe. Keine Wahlen gibt es zudem in Stockerau (Bezirk Korneuburg), Wolkersdorf im Weinviertel und Pillichsdorf (beide Bezirk Mistelbach). Die dortigen Urnengänge vom 24. März 2019 gelten gemäß NÖ Gemeinderatswahlordnung als allgemeine Gemeinderatswahlen 2020 und werden sich demnach auch in den Ergebnislisten vom Sonntag finden.

