Am 12. August ist „Internationaler Tag der Jugend“. Aus diesem Anlass rückt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister das Miteinander ins Zentrum bei der Jugendarbeit – in den Gemeinden und Regionen sowie in Vereinen, Organisationen und auch auf europäischer Ebene.

„Wir müssen die Gesellschaft gemeinsam mit der Jugend gestalten, denn die Kinder und Jugendlichen von heute sind die Entscheidungsträger von morgen“, sagt die NÖ-Jugend-Landesrätin.

Jugendpolitik als Zukunftsinvestition

Bei der politischen Einbeziehung junger Menschen gibt es viele Möglichkeiten. Die Jugend-Landesrätin bezeichnet Jugendpolitik als eine klassische „Querschnittsmaterie“ in der Zivilgesellschaft. Relevante Bereich sind etwa Beruf und Bildung, Gesundheit, Umwelt sowie Entscheidungen mit Wirtschafts- oder Sicherheits-Bezug.

Die Partizipation der Jugend ist laut der Landesrätin eine Investition in die Zukunft der gesamten Gesellschaft. Ein umfangreiches Angebot an Jugendbeteiligung und Jugendförderung sei zudem eine Vorsorge gegen negative Tendenzen und extremistische Entwicklungen in der heutigen Lebenswelt, argumentiert Teschl-Hofmeister.

233 Gemeinden als Jungendpartner zertifiziert

Hierzulande wird im Länder-Vergleich bereits viel Jugendpolitik betrieben, meint Teschl-Hofmeister. Niederösterreich ist das einzige Bundesland, in dem es in jeder Gemeinde gewählte Jugendgemeinderätinnen und Jugendgemeinderäte gibt.

233 Gemeinden gelten derzeit als zertifizierte NÖ Jugend-Partnergemeinden. Das heißt diese Gemeinden leisten langfristig einen Beitrag zur aktiven Jugendarbeit.

Engagierte Gemeinden werden gesucht

Dennoch wolle man den Austausch mit den jungen Menschen weiter vorantreiben, meint Teschl-Hofmeister und sagt: „Ein wichtiges Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Jugendorganisationen ständig zu stärken und dabei eine Partnerschaft zu erreichen, die jungen Menschen spürbare Vorteile bringt.“

Deshalb sucht man auch für die kommende dreijährige Periode wieder nach NÖ Jugend-Partnergemeinden. Um mitzumachen muss man eine Bewerbung einsenden. Der Bewerbungsprozess startet im Herbst. Wer ausgezeichnet wird, gilt von 2022 bis 2024 als zertifizierte NÖ Jugend-Partnergemeinde.