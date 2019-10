Und das für ein vielfältiges Programm für alle Besucherinnen und Besucher. Im Großen Redoutensaal am Wiener Josefsplatz können am Rednerpult Fotos gemacht werden, die Amtsräume von Nationalrats- und Bundesrats-Präsident besucht und die aktuelle Ausstellung zum „Ende der Teilung Europas“ nach dem Fall des Eisernen Vorhangs im Gardesalon und am Heldenplatz besichtigt werden.

Im Burg-Pavillon am Heldenplatz gibt’s Infos zur Demokratie und zum Parlamentarismus, im Ring-Pavillon warten ein Stationenspiel, ein Fotopoint und mobile Filmworkshops auf rasende Reporter und junge Besucher zwischen 8 und 14. Im Palais Epstein feiert Österreichs Parlamentsbibliothek ihren 150. Geburtstag und öffnet auch ihre Prunkräume in der Bel Etage. Und im Infopoint vor der Baustelle am Ring gibt’s alles zur Sanierung des historischen Parlamentsgebäude.

Ein Treffen mit dem Bundesratspräsidenten gewinnen!

Macht mit bei unserem Gewinnspiel und gewinnt im Rahmen des Tages der offenen Tür im Österreichischen Parlament ein Treffen mit dem Bundesratspräsidenten Kart Bader.

Mitmachen dürfen alle Familien aus Niederösterreich. Sagt uns einfach unter unserem Facebook-Posting, warum gerade ihr dabei sein solltet!