Bis 2030 werden in Niederösterreich 9.500 neue Pflegekräfte benötigt

Heute ist „Tag der Pflege“. Die für Pflegezentren zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Landesrat Ludwig Schleritzko (beide ÖVP) - er kümmert sich um Niederösterreichs Kliniken - nahmen dies zum Anlass, um sich mit Pflegekräften im Universitätsklinikum St. Pölten auszutauschen. Die beiden Landesräte bedankten sich stellvertretend bei allen, die tagtäglich im Gesundheits- und Pflegebereich Großartiges leisten und die pflegerische Versorgung der Menschen in Niederösterreich gewährleisten.

In den letzten Jahren konnten im Pflegebereich laut den beiden Landesräten viele wichtige Schritte bereits umgesetzt werden. So werde etwa die Ausbildungsprämie in der Pflege von bis zu 600 Euro übernommen, ebenso wie Schulgelder und Studiengebühren. Die Ausbildungsplätze im Pflegebereich wurden auf 1.200 aufgestockt und auch eine wohnortnahe Ausbildung an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen sowie den drei FH-Standorten wurde ermöglicht.

„Aktuell befinden sich in Niederösterreich über 4.000 Menschen in den verschiedensten Pflege- und Betreuungsberufen in Aus-und Weiterbildung. Das bestätigt uns, dass mit der blau-gelben Pflegereform und den Maßnahmen des Bundes die richtigen Schritte für die Zukunft gesetzt wurden. Für die Pflegekräfte der Landesgesundheitsagentur wurden im Vorjahr mit der Abschaffung der Einschleifregelung für Berufseinsteiger oder durch die Einführung der bezahlten Mittagspause die Rahmenbedingungen verbessert und das Berufsbild attraktiviert“, so Teschl-Hofmeister.

„Fachkräftemangel trifft alle Branchen“

Zurzeit verzeichnet die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur einen Höchststand beim ärztlichen und pflegerischen Personal. „Alleine im Vorjahr wurden 1.800 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen, 800 davon im Pflegebereich. Auch die Anzahl der Job-Bewerberinnen und Bewerber ist um 30 Prozent gestiegen. Dennoch betrifft der Fachkräftemangel alle Branchen, so auch den Gesundheits- und Pflegebereich“, hält Schleritzko fest.

Deshalb werden weiterhin Maßnahmen gesetzt, um genug Leute für die Pflege zu begeistern. „Mit vielen Angeboten, flexiblen Arbeitszeiten und einem wohnortnahen Arbeitsumfeld versuchen wir, den Pflegeberuf attraktiv zu gestalten und tun anderseits auch alles dafür, dass wir Personal ausbilden und im Anschluss bei uns in die Kliniken, Pflegezentren und mobile Pflegedienste zu bringen“, fügt Teschl-Hofmeister hinzu.

Niederösterreich im Bundesländervergleich gut aufgestellt

Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei man in Niederösterreich zwar gut aufgestellt, trotzdem werde man in Zukunft weitere junge und motivierte Pflegekräfte brauchen, um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen. „Bis 2030 benötigen wir in ganz Niederösterreich bis zu 9.500 Pflegekräfte. Dabei geht es nicht nur um die Betreuung in Pflegezentren oder Kliniken, sondern auch um eine bestmögliche Versorgung in den eigenen vier Wänden. Aus diesem Grund müssen vom Bund jetzt weitere Schritte folgen und mit den Ländern Gespräche über eine Erweiterung der Pflegereform gestartet werden, damit der Pflegebereich im Wettbewerb um Arbeitskräfte noch attraktiver wird“, so Teschl-Hofmeister abschließend.