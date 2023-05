Die NÖN und die Tageszeitungen erscheinen heute mit weißer Titelseite

Zu berichten gibt es in Zeiten wie diesen genug. Dennoch bleiben heute, am Tag der Pressefreiheit, die Titelseiten der heimischen Tageszeitungen sowie jene aller 28 NÖN-Ausgaben weiß. Damit wollen die Printmedien ein Zeichen setzen. Denn die Vielfalt der Medienlandschaft in Österreich ist massiv bedroht. Die Novelle zum ORF-Gesetz und die aktuelle Medienpolitik der ÖVP-Grünen-Regierung bringt die privaten Medienanbieter gegenüber dem ORF weiter ins Hintertreffen.

Deshalb haben die heimischen Verleger auch einen offenen Brief mit ihren Forderungen an Bundeskanzler Nehammer, die Bundesregierung und die Nationalratsabgeordneten verfasst, der in den Zeitungen auf Seite 2 abgedruckt ist. Den Kommentar der NÖN-Chefredakteure dazu finden Sie ebenso wie den Brief der Verleger im Anhang.