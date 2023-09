NÖ-Familienverband will Wahlfreiheit bei Kinderbetreuung

Seit Montag werden in 15 Pilotkindergärten auch Zwei-bis Zweieinhalbjährige betreut. Die NÖ-Landesregierung plant zur „Schließung der Karenzlücke“ einen flächendeckenden Ausbau der Kinderbetreuung und will dafür 750 Millionen Euro in die Hand nehmen. Neben weniger Schließzeiten, soll etwa bis 2024 die Vormittags-Betreuung in Kleinkinderbetreuung wie auch Kindergarten kostenlos werden. Der Katholische Familienverband in Niederösterreich sieht in den Plänen der Landesregierung einseitige Rieseninvestitionen, die keiner Wahlfreiheit in der Kinderbetreuung entsprechen würden.

Der Verband vermisse "schmerzlich", dass das Land Niederösterreich offenbar keine Gleichstellung der Tagesmütter mit den institutionellen Krippen anstrebt. „Wo bleibt die kostenlose Tagesmutter als familiennahe und flexible Alternative? Wo bleiben Förderungen für Leihomas?", sagt Peter Pitzinger, Vorsitzender des Katholischen Familienverbandes der Diözese St. Pölten.

Keine Förderung für kostenlose Leihomas und Tagesmütter

Es könne nicht sein, dass man 750 Millionen Euro in die Hand nehme, ohne dabei an eine Förderungen für Tagesmütter und Leihomas zu denken. Die angestrebten Maßnahmen nützten ausschließlich jenen Familien, die auf Angebote des Landes zurückgreifen wollen oder müssen, so der Verband. „Wir fordern aber, dass dies auch für Tagesmütter und andere familiennahe Betreuungen gelten soll“, so Pitzinger.

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) unterstrich noch in der Vorwoche bei einem Pressetermin in einem Pilotkindergarten in Pöchlarn (Bezirk Melk), dass die Betreuung von Zweijährigen lediglich ein Angebot sei und kein Erziehungsberechtigter das in Anspruch nehmen müsse - die NÖN berichtete. „Das ist keine Pflicht, kein Zwang, sondern eine Möglichkeit.“ Es gehe um das Wohl des Kindes, sagte die Landesrätin.

Kritik an Kürzung der Karenzzeit

Auf Bundesebene wurde die Kürzung der Karenzzeit von zwei 2 Jahre auf 22 Monate angekündigt, wenn der Vater nicht einige Monate davon übernimmt. Auch damit ist der Katholische Familienverband nicht einverstanden. „Die Eltern wissen am besten, was für ihre Kinder und sie gut ist. Hören wir auf, ihnen das Leben vorzuschreiben", kritisiert Pitzinger. Stattdessen müsse die Wahlfreiheit für Eltern erhalten bleiben.

Pitzinger fordert die Zurücknahme der Kürzung der Karenzzeit. Stattdessen plädiert er für die Verlängerung der arbeitsrechtlichen Karenz auf zumindest 30 Monate, um eine gute und weniger stressige Eingewöhnung in die Kinderbetreuung zu ermöglichen. Alle Kinder ab 22 Monaten in eine institutionelle Kinderbetreuung zu geben, entspreche nicht immer dem Kindeswohl, abgesehen davon, dass es vermutlich viel zu wenige qualifizierte Betreuerinnen gebe, so die Befürchtung des Familienverbandsvorsitzenden. „Die beste Betreuung und Bildung für die Kinder leistet die eigene Mutter, die eigene Familie", sagt Pitzinger.

Der Katholische Familienverband NÖ fordert in Richtung Land NÖ und Bund, dass die arbeitsrechtliche Karenz verlängert und nicht verkürzt werde. Auch das Kinderbetreuungsgeld sollte länger bezogen werden können.