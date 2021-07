Um sich fachlich auszutauschen und gegenseitig den Rücken zu stärken, treffen einander über 70 Bürgermeisterinnen aus ganz Österreich von 1. bis 3. August in St. Anton an der Jeßnitz im Bezirk Scheibbs. Dort findet das Bürgermeisterinnen-Treffen nach der Corona-Pause statt.

Diskutiert wird etwa über die Entwicklung der Zahl der Frauen in der Kommunalpolitik: Dort sind Frauen nach wie vor in der Unterzahl. In NÖ gibt es 75 Bürgermeisterinnen. Der Anteil liegt mit 17 Prozent etwas über dem Bundesschnitt.

Eine Gemeindebund-Umfrage unter Ortschefinnen, die im Rahmen des Treffens präsentiert werden soll, zeigt, dass sich die Kandidatur meist zufällig ergeben hat, oder sie gefragt wurden, ob sie das Amt übernehmen möchten. Angestrebt haben das nur neun Prozent. „Das ist bei Männern ganz anders“, glaubt Gastgeberin Bürgermeisterin Waltraud Stöckl.

Eines der Themen wird daher auch die Frage sein, wie man künftig mehr Frauen ermutigen kann, Verantwortung in der Kommunalpolitik zu übernehmen. Um an den persönlichen Fähigkeiten zu feilen, werden Mentalcoaching oder ein Selbstmarketing-Workshop geboten.