Sommerschule in NÖ an 90 Standorten .

Rund 3.290 Schüler - fast 60 Prozent der angesprochenen Zielgruppe - haben sich in Niederösterreich bereits zur Sommerschule angemeldet, teilte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Samstag mit. Schülern, die Bedarf haben und es möchten, sollen in NÖ heuer von 24. August bis 4. September an 90 Standorten professionelle und effiziente Unterstützung bekommen.