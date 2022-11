Niederösterreich wählt am 29. Jänner den Landtag neu

Werbung

Schon seit Monaten wird in Niederösterreich gerätselt, wann die Landtagswahl über die Bühne gehen wird. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Die Landsleute wählen am Sonntag, 29. Jänner, ihr neues Landesparlament.

Das gaben Klubobmann Klaus Schneeberger (ÖVP), Klubobmann-Stellvertreter Christian Samwald (SPÖ), Klubobmann Udo Landbauer (FPÖ) und Landessprecherin Indra Collini (NEOS) soeben gemeinsam bekannt. Die Landtagswahl findet damit zum frühest möglichen Zeitpunkt und am bereits vermuteten Termin statt. Der Termin soll in der Landesregierungssitzung am Dienstag beschlossen werden.

Schneeberger betonte, dass es Tradition sei, den Termin nicht im Alleingang, sondern mit allen anderen im Landtag vertretenen Parteien zu bestimmen. Die Grünen waren bei der Präsentation des Datums allerdings nicht dabei.

Warum die ÖVP so lange gezögert habe, den Termin bekannt zu geben, erklärte der Klubobmann damit, dass das Datum so gewählt werden sollte, dass die Pandemie die Wahl nicht beeinträchtigt.