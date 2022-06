Teschl will kürzere Ausbildung für Lehrkräfte

Werbung

Von den 14.300 Lehrkräften für Volks-, Sonder-, Mittelschulen und Polytechnischen Schulen gehen bis 2025 jährlich 500 Lehrkräfte der geburtenstarken Jahrgänge in Pension. „Danach entspannt sich die Situation“, erklärt Claudia Andre, die Vorsitzende des Zentralausschusses der NÖ Landeslehrer.

Claudia Andre Foto: Concept Consulting

Die 600 disponierten Neulehrer könnten das ab Herbst gut kompensieren.

Rund 300 Lehrer fehlen, weil Master-Studium bremst

Doch aufgrund der 2017 geänderten Ausbildung steht rund die Hälfte dieser Junglehrer nach dem vierjährigen Bachelor-Studium nur Teilzeit zur Verfügung. Circa 300 schaffen den verpflichtenden Master-Lehrgang berufsbegleitend neben dem Lehrer-Job.

Dieser dauert weitere vier Semester, also zwei Jahre. Alle anderen absolvieren den Master im Vollzeit-Studium und stehen erst dann als Vollzeit-Lehrkraft zur Verfügung. Die höhere Zahl der Teilzeitbeschäftigen ist auch für den NÖ Bildungsdirektor das Problem. Denn grundsätzlich wäre die Zahl der Junglehrer stabil. Laut Heuras sind vor allem Mittelschulen und Sonderschulen von der Situation betroffen.

Lehrermangel erstmals auch im Mostviertel und Gmünd

Auch regional gibt es in NÖ große Unterschiede. Während die Situation im Industrieviertel besser ist, zählt Gänserndorf wie schon jeher zu den Problemregionen. „Aber erstmals gibt es auch im Bezirk Gmünd und im Mostviertel einen Lehrermangel“, so Andre. Bei den Fächern in der Mittelschule ist vor allem in der Bildnerischen Erziehung und Musik sowie bei Physik und Chemie Not am Mann bzw. an der Frau. Bei Letzteren ist auch die Drop-out-Rate am höchsten. Vor allem aufgrund von Corona seien aber nach dem Bachelor-Studium viele Absolventen der Fächer Chemie und Physik in die Wirtschaft abgewandert.

Lehrermangel ist hausgemacht

Weiters wäre mehr Personal als Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten in den Schulen nötig, weil der bürokratische Aufwand für die Pädagoginnen und Pädagogen deutlich zugenommen hat. Allerdings ist NÖ Spitzenreiter bei der unter Bildungsminister Fassmann gestarteten Aktion von über 50-jährigen Arbeitslosen. „NÖ liegt mit 170 Arbeitskräften hier deutlich an erster Stelle“, betont Landeslehrer-Leiterin Andre.

Eine der Lösungen für den Lehrermangel ist, die Ausbildung wieder zu verkürzen. Zur Erinnerung: Bis 2017 war die Lehrerausbildung nach drei Jahren an einer Pädagogischen Hochschule abgeschlossen. Jetzt sind vier Jahre das Minium. Beim Vollzeitmaster-Studium sogar sechs Jahre.

Bundesregierung gefordert

„Ich bin für eine verkürzte Ausbildung auf eventuell fünf Jahre. Die weitere Aus- und Fortbildung soll innerhalb des Berufes absolviert werden. Zusätzlich soll in der Ausbildung mehr Augenmerk auf Praxis und die Fächerwahl gelegt werden“, will Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) eine Attraktivierung der Ausbildung.

Die NEOS begrüßen den Vorschlag, fordern aber zusätzlich den Fokus auf den Quereinstieg in den Lehrer-Beruf. „Hier gäbe es riesiges Potenzial, das noch nicht genützt wird“, so Sprecherin Collini.