Test-Angebot bei Apotheken, Ärzten und in Gemeinden soll auslaufen

Die Einschränkungen des kostenlosen Testangebots des Bundes hat erhebliche Auswirkungen für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Nicht nur, dass die Zahl an möglichen Gratis-Tests eingeschränkt wird, es werden auch weniger Möglichkeiten zum Testen zur Verfügung stehen. Die Covid-Checks in Apotheken, bei Ärzten und in Gemeinde-Teststraßen sollen ab 1. April Geschichte sein.

Hintergrund ist, wie berichtet, die neue Teststrategie des Bundes. Damit stehen ab 1. April nur noch fünf PCR- und fünf Antigentests pro Person und Monat kostenlos zur Verfügung. Weitere Angebote werden nicht mehr finanziert.

Um den Landsleuten die fünf kostenlosen PCR-Tests anbieten zu können, hält das Land, wie berichtet, am Gurgeltest-Angebot bei Spar und McDonalds fest. Die fünf Antigentests pro Person und Monat sollen, wie vom Bund festgelegt, in Apotheken ausgegeben werden. Durch die vor Kurzem wieder hochgefahrene Selbsttestungsplattform des Landes können sie auch offiziell als Eintrittstests gemeldet werden.

Das Aus der anderen drei Säulen des Testangebots, bei Apotheken und Ärzten sowie in Gemeinde-Teststraßen, wird in NÖ mit der Entscheidung des Bundes argumentiert: Der habe es bisher bezahlt und die Finanzierung nun eingestellt, heißt es aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Apothekerkammer-Präsident pocht auf Änderung

Apothekerkammer-Präsident Peter Gonda will sich damit nicht so einfach abfinden. Er fürchtet, dass das Aus der Tests bei bisher rund 170 Apotheken vor allem ältere Menschen trifft, die nicht mit dem Smartphone umgehen und - wie bei den Gurgeltests nötig - einen QR-Code scannen können. "Für diese Menschen ist das ein Debakel", meint er und betont, dass er hoffe, dass es hier in den nächsten Tagen doch noch zu einer Änderung komme. Er sieht das Land gefordert, das Angebot auch in Apotheken aufrechtzuerhalten. Von dort heißt es jedoch, dass das auch aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei.

Einzelne Gemeinden wollen Teststraßen selbst weiter finanzieren

Unter den 120 Gemeinden, in denen es aktuell noch Teststraßen gibt, sollen sich einzelne dazu bereit erklärt haben, das Angebot selbst weiter zu finanzieren. Für sie wird man die Technik im Hintergrund weiterhin anbieten können, heißt es von Notruf NÖ. Welche und wie viele Gemeinden das sind, kann man dort aber noch nicht beantworten.

Behördliche Teststraßen bleiben

Keine Auswirkungen haben die Einschränkungen jedenfalls für Menschen, die Covid-Symptome haben oder als Verdachtsfall gelten. Das behördliche Testangebot soll, laut Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, fortgeführt werden.