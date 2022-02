SPÖ NÖ spricht sich gegen kostenpflichtige Corona-Tests aus

Die Corona-Debatte in Österreich wird gerade von zwei Themen beherrscht: Tests und Impfpflicht. Wirtschaftsministerin Margarete Schrammböck (ÖVP) sprach sich bei der ORF-Pressestunde am Sonntag für ein Ende der Gratis-Corona-Tests aus. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht das ähnlich, wie er gestern am Rande eines Besuches in der Schweiz betonte. Über den Zeitpunkt müsse man aber noch sprechen. ÖVP-Landeshauptleute, wie Markus Wallner aus Vorarlberg und Thomas Stelzer aus Oberösterreich wollen ebenfalls, dass Corona-Tests in Zukunft kostenpflichtig sind.

„Impfpflicht durch die Hintertür“

Die SPÖ NÖ ortet hierbei eine Impfpflicht durch die Hintertür. Landesparteiobmann Franz Schnabl und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig lehnen kostenpflichtige Tests ab: „Solange ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die Pandemie nicht für beendet erklären und Tests für den Arbeitsplatz benötigt werden, kommt eine Kostenpflicht für uns nicht in Frage. Darüber hinaus geben Tests wichtige Einblicke in das Epidemie-Geschehen und liefern die Grundlage, um rasch auf neue Entwicklungen reagieren zu können.“ Durch kostenpflichtige Tests würde zudem ein massiver Druck auf die Geldbörsen der Menschen entstehen.

Sie schlagen damit in dieselbe Kerbe, wie der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): „Die entscheidende Frage wird sein, ob der Gesundheitsminister die Epidemie für beendet erklärt oder nicht. Und solange das nicht der Fall ist, ist Testen eines der zentralen Elemente einer modernen Epidemie-Politik“, sagte er am Montag im Ö1-Mittagsjournal.

„Expertenkommission für Impfpflicht endlich einsetzen“

Bezüglich der Impfpflicht ließ Kanzler Nehammer kürzlich in einem Interview mit der Kronen Zeitung anklingen, dass das Gesetz, das seit 5. Februar in Kraft ist, für ihn nicht in Stein gemeißelt ist. Sollte die Experten der Regierung vorschlagen das Gesetz auszusetzen, dann werde man das tun. Die angekündigte Expertenkommission, die überprüfen soll, ob die Impfpflicht noch verhältnismäßig ist, wurde allerdings noch nicht ernannt. Sie solle aber in den kommenden Wochen tagen, meinte Nehammer am Montag.

Schnabl und Königsberger-Ludwig meinen in Bezug auf die Impfpflicht: „Das Gesetz darf keine Sekunde länger als unbedingt nötig in Kraft sein.“ Nehammer solle endlich die angekündigte Experten-Kommission, die die Impfpflicht laufend evaluieren soll, einsetzen, um auf Basis einer wissenschaftlich fundierten Grundlage die notwendigen Handlungen zu setzen. Die SPÖ sei zudem stets dafür gewesen mit positiven Anreizen, anstatt dem „Holzhammer Impfpflicht“ zu arbeiten.

Schnabl und Königsberger-Ludwig fordern die Bundesregierung auch dazu auf, nachvollziehbar zu handeln. Denn: „Genau diese Politik der schwarz-grünen Bundesregierung, die stetigen Schwenks sind der Grund, dass die Österreicher und Österreicherinnen immer mehr das Vertrauen in jegliche Maßnahmen verlieren. Das ist ein sehr gefährliches Spiel.“