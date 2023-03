Bedürftige können bis 31. März noch Heizkostenzuschuss beantragen

Werbung

Bedürftige Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher können heuer aufgrund der Teuerung für die Heizperiode 2022/2023 den doppelten Heizkostenzuschuss in Höhe von 300 Euro beantragen. Das hat die niederösterreichische Landesregierung im vergangenen Jahr beschlossen. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erklärt: „Wichtig ist, dass Bedürftige gerade in diesen herausfordernden Zeiten die finanzielle Unterstützung rasch und unbürokratisch erhalten.“ Insgesamt wurden laut der Landesrätin in dieser Heizperiode bereits 22.638 Anträge bewilligt und 6.791.400 Euro ausbezahlt.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister sieht in dem Zuschuss rasche und unbürokratische Unterstützung. Foto: NLK

Wer Sozialhilfe bezieht, hat Unterstützung automatisch erhalten

Bezieherinnen und Bezieher der Sozialhilfe haben die Unterstützung in Höhe von 300 Euro automatisch und ohne einen Antrag stellen zu müssen erhalten. Der Heizkostenzuschuss kann über diesen Personenkreis hinaus von all jenen beantragt werden, die ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben und die ein anrechenbares monatliches Haushaltseinkommen unter einem festgelegten Höchstgrenze haben. Die genaue Aufschlüsselung dieser Höchstgrenzen findet man hier. Anträge können noch bis spätestens 31. März 2023 gestellt werden.

