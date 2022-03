Teuerung, Kinder, Pflege SPNÖ legte in Hirschwang inhaltliche Ausrichtung für Landtagswahl fest

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Franz Schnabl Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die niederösterreichische SPÖ hat bei einer Klubklausur in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax ihre inhaltliche Ausrichtung für die Landtagswahl festgelegt, die Anfang 2023 stattfinden soll.