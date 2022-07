Mikl-Leitner präsentierte Strompreisrabatt für NÖ-Haushalte

Werbung

Für viel Aufsehen sorgte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), als sie vor einigen Tagen aus der Parteilinie ausscherte und einen Strompreis-Deckel forderte. Nun prescht Niederösterreich vor und präsentiert einen Strompreisrabatt für alle Haushalte. Die Landeshauptfrau erklärt, dass ein Strompreisdeckel nur auf nationaler oder europäischer umsetzbar sei. Ein Fördermodell könne das Land aber selbstständig umsetzen.

Geplant ist eine Förderung für 11 Cent pro Kilowattstunde

Diese Unterstützung soll neben anderen in der morgigen Landesregierungssitzung beschlossen werden. Allerdings wird die Förderung gedeckelt: „Wir ziehen diesen Deckel ganz bewusst ein, bei 80 Prozent des Stromverbrauchs eines Haushaltes“, sagt Mikl-Leitner. Für alles, was über 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs pro Person in einem Haushalt hinausgeht, muss der normale Marktpreis bezahlt werden. Das soll auch zum Stromsparen anregen.

Die Förderung erhalten die Haushalte je nach Anzahl der Personen. Konkret soll sie an alle gehen, die zum 1. Juli ihren Hauptwohnsitz in NÖ haben und über einen Stromliefervertrag verfügen. Der Strompreisrabatt soll ab 1. September beantragt werden können. Ab Oktober soll er als Rabatt auf fällige Teilbeträge der Rechnungen der Energieanbieter gutgeschrieben werden. Details zur Abwicklung werden mit den Stromanbietern noch geklärt.

„Der Bereich der Haushaltsenergie ist ein unglaublicher Treiber der Teuerung“, begründet Mikl-Leitner die Initiative.

In einer Sondersitzung der Landesregierung sollen am morgigen Donnerstag noch weitere Anti-Teuerungsmaßnahmen beschlossen werden. Auch eine Sondersitzung des Landtags wird es dann geben.