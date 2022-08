NÖ Grüne fordern günstigeres Öffi-Ticket für Studierende

Werbung

In Wien gibt es bereits ein sogenanntes Semesterticket für Studierende unter 26 Jahre um 75 Euro, falls der Hauptwohnsitz in Wien vorliegt und für 150 Euro, wenn dies nicht der Fall ist, sprich man nicht direkt in Wien wohnt. Das Ticket gilt für alle Linien innerhalb Wiens, mit der Ausnahme von den Wiener Lokalbahnen und den Schnellbuslinien bzw. den Schnellbahnen.

Da die Förderungen des Landes NÖ für öffentliche Verkehrsmittel in der Höhe von 100 Euro pro Semester, für alle Studierenden ersatzlos gestrichen wurden, sei das öffentliche Pendeln somit für viele nicht mehr leistbar und eine Alternative müsse her, behaupten die Grünen

Aufgrund der Inflation hat der Ministerrat kürzlich beschlossen, dass die Länder vom Bund weitere 80 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen, um eine finanzielle Entlastung der öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen. Ein Teil dieser Mittel soll für eine Preissenkung verwendet werden. Die Grünen NÖ fordern, dass das Geld u.a. auch für ein günstigeres „Studi-Ticket“ herangezogen werden soll.

Georg Ecker Foto: Grüne NÖ

Das „NÖ Studi-Ticket“ soll gegen die Landflucht von Studierenden wirken und ihnen ein Leben in Niederösterreich und ein Studieren in Wien ermöglichen. Des Weiteren soll das neue niederösterreichische Semesterticket auch für junge Menschen bis 26 gelten, die sich in einer Ausbildung befinden sowie für Praktikantinnen und Praktikanten. „Wir brauchen nach dem beliebten und günstigen TOP-Jugendticket um 79 Euro einen fließenden Übergang zum Vollpreis. Studieren muss auch für Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen leistbar bleiben“, fordert der Grüne Bildungssprecher und Landtagsabgeordnete Georg Ecker.

Einen Vorschlag, wie viel das neue „NÖ Studi-Ticket“ genau kosten soll, haben die Grünen nicht. Aber für sie ist klar: „Der Semesterbeginn im Herbst 2022 muss billiger werden!"