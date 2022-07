Teuerung NÖ-Haushalte sollen Strompreisrabatt erhalten

Lesezeit: 4 Min Lisa Röhrer

Foto: APA/HANS PUNZ

D as Land will die hohen Strompreise abfedern. Dazu werden ein Jahr lang 80 Prozent des Durchschnittsstromverbrauchs eines Haushaltes mit 11 Cent pro Kilowattstunde gefördert, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner an. Die genaue Höhe der Förderung hängt von der Anzahl an Personen im Haushalt ab. Gutgeschrieben werden soll der Rabatt ab Oktober.