SPÖ Niederösterreich fordert Zinspreisdeckel für Wohnkredite

Nach den Freiheitlichen fordert auch die SPÖ NÖ eine Sondersteuer auf Bankengewinne. Die Sozialdemokraten mit Landesparteichef Sven Hergovich verlangten am Donnerstag, dass die Zinsen für Wohnkredite maximal drei Prozent betragen. Weiters wurde ein Mindestzinssatz für Sparguthaben und eine Begrenzung von Überziehungszinsen gefordert. Finanziert werden soll das durch Besteuerung von Banken-Übergewinnen. Die ARGE Eigenheim plädierte indes für ein Aussetzen der KIM-Verordnung.

Banken dürften "nicht mehr länger die heimlichen Krisenprofiteure im Land sein", hieß es von der SPÖ Niederösterreich. Gefordert wurde ein Markteingriff. Häuslbauer und jene, die erstmals Eigentum erwerben, sollen dem Vorschlag zufolge nur mehr maximal drei Prozent Zinsen für eine Kreditsumme von höchstens 300.000 Euro zahlen. Die Differenz zu den höheren Zinsen soll der Staat den Kreditnehmern ausgleichen. Rund 1,5 Milliarden Euro - etwa 15 Prozent der Bankengewinne von zuletzt 10,2 Milliarden Euro - sollten für die Maßnahme verwendet werden, teilte die SPÖ am Donnerstag mit.

Weiters wurde ein Mindestzinssatz von drei Prozent für die ersten 5.000 Euro Sparguthaben gefordert. Dies soll für ein Konto pro Person gelten. Außerdem sprach sich die SPÖ für eine Begrenzung bei den Überziehungszinsen aus, wie auch die "Krone" (Donnerstag-Ausgabe) berichtete. Diese Marke soll für eine Summe bis zu 5.000 Euro beim Drei-Monats-Euribor plus einem Aufschlag von 0,5 Prozentpunkten eingezogen werden. Die beiden Forderungen würden nach SPÖ-Angaben rund 700 Millionen Euro oder sieben Prozent der Bankengewinne kosten. Den Instituten einen Bargeldversorgungsauftrag zu geben und sie somit zu verpflichten, einen Bankomaten in jeder Gemeinde zu betreiben, würde den Angaben zufolge elf Millionen Euro - 0,1 Prozent der Gewinne - ausmachen.

FPÖ forderte Banken-Sondersteuer

Zuvor hatten sich die Freiheitlichen diese Woche für eine Banken-Sondersteuer nach italienischem Vorbild ausgesprochen. Am Mittwoch erteilte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) der Maßnahme eine Absage - diese sei "derzeit nicht vorgesehen".

Die ARGE Eigenheim erklärte indes am Donnerstag in einer Aussendung, die 2022 von der Finanzmarktaufsicht erlassene Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-Verordnung) sei nahezu zeitgleich mit den Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) schlagend geworden und habe "zu massiven Einbrüchen am Wohnungsmarkt" geführt. Unter anderem darf die Kreditrate laut KIM-Verordnung 40 Prozent des Einkommens nicht übersteigen.

"Die KIM-Verordnung hat in einen gut funktionierenden Markt eingegriffen und diesen schwer beschädigt", teilte der Bundesobmann der ARGE Eigenheim, Christian Struber, mit. Da die Verordnung ohnehin zeitlich bis 30. Juni 2025 befristet sei, schlug er vor, diese bereits mit 1. Oktober 2023 auszusetzen. "Gleichzeitig sollte festgelegt werden, dass die KIM-Verordnung wieder in Kraft tritt, wenn zum Beispiel die Zinsen unter drei Prozent fallen", so Struber.