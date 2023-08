Übernahme des Energieausweises: So will SPÖ Häuslbauer entlasten

Die SPÖ hat den Wohnbau sowie die Teuerung zu ihren Themen erklärt. Bereits seit einigen Wochen wiederholt Landesrat und SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich bei jeder Gelegenheit seine Forderungen: Er will einen Zinspreisdeckel bei Immobilienkrediten von drei Prozent, um zu verhindern, dass die davon galoppierten variablen Zinssätze die Landsleute in den Ruin treiben. Dazu fordert er das Einfrieren von Mieten und eine „Wiederaufnahme“ des geförderten Wohnbaus. Wie berichtet, kritisiert die SPÖ, dass in der vergangenen Sitzung des Wohnbauförderungsbeirats kein frisches Geld für den Neubau von Genossenschaftwohnungen freigegeben worden ist.

Nun kommt noch eine vierte Forderung dazu. Hergovich betonte in einer Pressekonferenz, dass sich diese auf seinen unmittelbaren Zuständigkeitsbereich, die Bauordnung beziehe. Er will in der Landtagssitzung nach der Sommerpause einen Antrag rund um die Energieausweise beim Haus-Bauen oder -Sanieren einbringen. Geht es nach ihm, sollte das Land die Kosten von 500 bis 1.000 Euro dafür für alle Privatpersonen, die ein Haus bauen oder sanieren, übernehmen. Bei rund 20.000 Neubauten bzw. Sanierungen pro Jahr würden die Kosten für das Land rund 15 Millionen Euro betragen, rechnete er vor. Andere Sparmaßnahmen in der Bauordnung wie das Senken von Brandschutzmaßnahmen werde es mit ihm sicher nicht geben, betonte Hergovich.

Dass derartige Eingriffe nötig sind, untermauerte der Betriebsratsvorsitzende von „Wienerberger“ und SPÖ-Lokalpolitiker in Hennersdorf (Bezirk Mödling), Gerhard Seban. Er betonte, dass sich der Rückgang der Bautätigkeit durch Private und die öffentliche Hand auf die Branche auswirke. Er führe zu einem Auftragsrückgang und in weiterer Folge zu mehr Arbeitslosigkeit. „Daher muss der geförderte Wohnbau sofort wieder eingeführt werden, um der Bauwirtschaft zu helfen und leistbaren Wohnraum zu schaffen. Ein Zinspreisdeckel muss eingeführt werden, um den Eigentumserwerb wieder leistbar zu machen. Außerdem möchte ich auch im Baurecht an den wenigen möglichen Schräubchen drehen und schlage die Übernahme der Kosten für Energieausweise vor“, fasste Hergovich zusammen.