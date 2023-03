Finanzielle Hilfe für Berg- und Wasserrettung sowie Tierheime

Werbung

Inflation und steigende Energiepreise treffen auch die niederösterreichischen Hilfsorganisationen. „Diese Organisationen brauchen auch in unsicheren Zeiten Sicherheit, Planbarkeit und Kalkulierbarkeit. Denn sie leisten wertvolle Arbeit, und so wie wir uns als Land Niederösterreich stets auf sie verlassen können, können sich jetzt diese Organisationen auf das Land Niederösterreich verlassen“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Schon im Oktober 2022 wurde ein finanzielles Paket präsentiert, mit dem die niederösterreichischen Rettungsorganisation unterstützt werden sollten. Auch damals haben Bergrettung und Wasserrettung Mittel zur Abfederung der Teuerung bekommen. Der Teuerungsausgleich 2022 wurde an die Rettungsorganisationen bereits ausbezahlt.

Unterstützungszahlungen sollen in den nächsten Wochen überwiesen werden

Die Unterstützung für 2023 wird in den nächsten Wochen nach Vorlage der Nachweise an die Berg- und Wasserrettung überwiesen. Das wurde in der letzten Sitzung der Landesregierung beschlossen. Auch die Tierheime in Niederösterreich werden nach diesem Beschluss finanziell unterstützt.

Die Bergrettung Niederösterreich/Wien bekommt für das Jahr 2023 einen Teuerungsausgleich in der Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Wasserrettung NÖ erhält 2023 einen Teuerungsausgleich von 27.500 Euro.

Die Tierheime bekommen für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt 300.000 Euro gewährt. Die verteilen sich auf den „Tierschutzverein Baden-Bezirk“, das „Tierheim Bruck an der Leitha und Umgebung“, das „Tierheim Brunn“, den Verein „Die gute Tat – zum Wohl und Schutz der Tiere“, den „Tierschutzverein Krems“, den „Tierschutzverein der Region St. Pölten“, den „Tierschutzverein Wiener Neustadt“ und den „Tierschutzverein Schwarzatal“.