SPÖ-Chef Hergovich will steirisches Wohnmodell auch für NÖ

Niederösterreich soll wie die Steiermark werden - zumindest, was die Teuerungsabfederung im Bereich des Wohnens betrifft. SPÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich fordert die Umsetzung der steierischen Wohnbauoffensive auch in Niederösterreich.

In der Steiermark präsentierten Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und sein Stellvertreter, Finanzlandesrat Anton Lang (SPÖ) vergangene Woche das neue Modell. Erstens wurde der Wohn-Bonus beschlossen. Der richtet sich an Menschen im sozialen Wohnbau, speziell jene, die seit Beginn des Zinstiefs 2015 errichtet worden sind. Dort ist die Miete massiv gestiegen. Der Wohn-Bonus besteht aus einer Anhebung des Förderbeitrages für bestehende und neu zu errichtende Wohnungen der Bauprogramme 2015 bis 2023. Er soll antragslos ab Oktober bei den Mieten wirksam werden, die Miete wird damit wieder gesenkt. Die Hilfe ist vorerst bis Jahrenende 2024 befristet, bleiben die Zinsen auf hohem Niveau, könnte sie aber verlängert werden, stellte der Drexler in Aussicht. Budgetiert hat das Land Steiermark dafür 22 Millionen Euro.

Geht es nach Hergovich, hätte man diese Hilfe anstelle des Corona-Fonds umsetzen sollen. „Wir könnten das sofort finanzieren, indem wir uns den unsinnigen Coronafonds sparen, der alle bestraft, die sich an die Regeln gehalten haben“, meint der Sozialdemokrat und fordert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur Umsetzung auf.

Sven Hergovich fordert Maßnahmen zur Teuerungsbekämpfung im Wohnbau. Foto: APA/Tobias Steimaurer, TOBIAS STEINMAURER

Der zweite Teil des steirischen Modells ist die sogenannte Geschoßbauförderung Neu. Damit soll die Finanzierung von neuen Wohnungen günstiger werden und die Mieten leistbar bleiben. Konkret darf die Miete (Netto-Hauptmietzins) maximal 66 Prozent des steirischen Richtwerts betragen. Für Sozialwohnungen gilt eine Mietzinsobergrenze von 60 Prozent. Vorgesehen sind dafür in der Steiermark 100 Millionen Euro.

Um die gestiegenen Wohn- und Energiekosten wird in der Steiermark auch die Wohnunterstützung ab 1. August 2023 um 20 Prozent erhöht. Neue Einkommensgrenzen erweitern zudem den Kreis von möglichen Bezieherinnen und Beziehern.

Hergovich lobt die Koalition in der Steiermark

„Man sieht, eine funktionierende schwarz-rote Koalition in der Steiermark bekämpft die Teuerung. Schwarz-Blau tut nichts”, meint Hergovich. Er kritisiert erneute, dass bei der vergangenen Sitzung des Wohnbauförderungsbeirates nur Förderungen für Sanierungen, keine jedoch für Neubauten beschlossen wurden.

„Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck und Hausverstand an neuen Zugängen zur Wohnbauförderung, so dass auch in Zukunft leistbarer Wohnraum sichergestellt wird. Die veränderte Zinslandschaft erfordert hier langfristig neue Rahmenbedingungen. Im Laufe des Jahres wird deshalb ein neues Fördermodell eingeführt, um die Mittel zielgerichtet einzusetzen. Dafür braucht es aber kein ‚Copy & Paste‘-Modell, sondern eine individuell auf Niederösterreich zugeschnittene Lösung“, reagiert der Wohnbau-Sprecher der ÖVP im Landtag, Christian Gepp.