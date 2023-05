SPÖ NÖ kritisiert fehlende Ergebnisse des Lebensmittelgipfels

Lebensmittel sind in Österreich heute im Schnitt um 15 Prozent teurer als noch vor einem Jahr. Lösungen für dieses Problem sollten bei einem von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) einberufenen Lebensmittelgipfel besprochen werden. Die groß angekündigte Zusammenkunft der Bundesregierung mit Vertretern der Handelsketten brachte aber keine direkten Ergebnisse. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach in Bezug auf Preistransparenz im Anschluss nur von mehreren konstruktiven Vorschlägen und „Apps, die bald entstehen könnten“. Zum Thema Preiskontrolle verwies er auf die aktuelle Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), die „auf Hochtouren“ laufe. Zum Vorschlag einer Mehrwertsteuer-Senkung auf Lebensmittel gehen die Meinungen der Experten weit auseinander, hieß es. Rauch meinte, dass diese nur einen Sinn hätte, wenn sichergestellt sei, dass sie auch an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werde.

Der designierte SPÖ-Vorsitzende und Landesrat Sven Hergovich zeigte sich nach den Pressestatements entsetzt über „die Untätigkeit auf allen Ebenen“: „Seit über einem Jahr hören wir jetzt: ‚Wir beobachten!‘ Die Teuerungsentwicklung macht das Leben für viele bereits unleistbar! Der Preisgipfel endete ohne jedes Ergebnis. Nicht einmal eine freiwillige Aktion der Handelsketten hat die Regierung zusammengebracht“, kritisierte er.

Der SPÖ-Politiker betonte, dass jeder sechte Mensch in Niederösterreich bereits armutsgefährdet sei und wiederholt die Forderung der Sozialdemokraten nach einer Mehrwertsteuersenkung auf Artikel des täglichen Bedarfs. „Andererseits gilt es, die Wettbewerbsbehörden endlich zielgerichtet einzusetzen und die Bürgerinnen und Bürger effektiv vor ungerechtfertigten Preisexplosionen zu schützen“, forderte Hergovich.

Sven Hergovich kritisiert die fehlenden Ergebnisse des Lebensmittelgipfels im Bund. Foto: WERNER JAEGER

Hergovich: „Es gäbe viele Maßnahmen“

Studien zufolge müssen die Österreicherinnen und Österreicher an der Supermarkt-Kasse höhere Preise bezahlen als in den Nachbarländern. Dem müsse man sich nun entschieden entgegenstellen, meinte Hergovich abschließend: „Eine Politik, die nichts tut, ist sinnlos. Es gäbe viele Maßnahmen, darüber kann man diskutieren, aber einfach gar keine zu setzen, ist ein Armutszeugnis". In die Pflicht nimmt er hier auch die in der Landesregierung für Konsumentenschutz zuständige FPÖ. „Im Wahlkampf für Preiskontrollen einzutreten und dann nichts zu machen, ist unehrliche Politik. Ich erwarte mir hier mehr Engagement des Landes sowie der Bundesregierung“, sagte Hergovich.