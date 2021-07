Sojabohnen zählen zu den wichtigsten Ackerfrüchten in Österreich. Mit insgesamt 200.000 Tonnen Erntemenge in den Jahren 2019 und 2020 zählt Österreich zu den führenden Soja-Anbau-Nationen Europas – gut ein Drittel davon steuern die Landwirte in Niederösterreich bei. Das größte Bundesland ist damit auch das wichtigste Bundesland beim Soja-Anbau. Fast 40 Prozent ist Bio-Soja – gentechnikfrei sind 100 Prozent.

Dennoch: Österreich produziert noch deutlich zu wenig Soja. Das Landwirtschaftsministerium will nun mit einer eigenen Eiweiß-Strategie gegensteuern. Denn die Nachfrage steigt weiter. Das zeige sich darin, dass sich die Anbaufläche seit 2010 auf 75.000 Hektar nahezu verdoppelt hat, sagt Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP).

Eiweißwende weg vom Raubbau als Ziel

Doch obwohl die österreichische Eigenversorgung mit pflanzlichem Eiweiß für die Tierfütterung bei fast 80 Prozent liegt, ist die Landwirtschaft vom Import abhängig. Rund 500.000 Tonnen Soja und Sojaschrot, hauptsächlich aus dem südamerikanischen Raum, werden jährlich für Österreich zugekauft.

Im Zuge der Eiweiß-Strategie soll nun einerseits die Anbaufläche gesteigert werden, wodurch die Importe bis zum Jahr 2030 um die Hälfte verringert werden sollen. Zum anderen soll, durch Prämien und Forschung, der Bedarf an Eiweiß bei der tierischen Fütterung verringert werden.

Aber auch am Aufbau von Absatzmärkten soll gearbeitet werden, damit Kundinnen und Kunden vermehrt auf Soja aus heimischer Produktion zurückgreifen. Zudem soll das AMA-Gütesiegel in Zukunft, neben mehr Tierwohl, auch für die Verwendung von nachhaltigen europäischen Eiweiß-Futtermitteln stehen.

Ziel sei nämlich eine Eiweißwende, die weg vom Raubbau und hin zu einer autarken österreichischen Lösung führt, erklärt Josef Moosbrugger, der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich.