NÖN-Umfrage. Teuerung trifft 80 Prozent hart

Die politische Stimmung im Land ist gegenwärtig klar zugunsten von SPÖ und FPÖ. Das zeigte bereits die Sonntagsfrage, die das niederösterreichische Meinungsforschungsinstitut von Christoph Haselmayer IFDD („Institut für Demoskopie und Datenanalyse“) in der Vorwoche veröffentlichte. Der Hauptgrund dafür ist die Teuerung, wie die Detailauswertung der Umfrage zeigt (siehe Grafik sowie unsere Analyse unten).

Foto: NÖN-Grafik (Hintergrund: dfr_dsgn/Shutterstock, Illustration: Irina Strelnikova/Shutterstock.com)

Für 80 Prozent unserer Landsleute ist die Teuerung aktuell das wichtigste Thema – und zwar unabhängig von der Parteienpräferenz. Etwas geringer ist die Zustimmung nur bei den Wählerinnen und Wählern der Grünen sowie jungen Menschen.

Generell geben 72 Prozent an, dass sie die Teuerung „sehr stark“ oder „stark“ spüren – am höchsten ist der Anteil in der FPÖ-Wählerschaft (78 Prozent), am geringsten bei den Grünen (48 Prozent).

Regional spürt man im Wald- und Mostviertel die Teuerung am meisten (jeweils 81 Prozent). „Die Meinung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ist, dass die SPÖ beim Thema Teuerung die besten Lösungsvorschläge hat“, erklärt Haselmayer, warum sich dieses Thema bei der SPÖ mit guten Umfragedaten niederschlägt.

In der NÖN-Umfrage abgefragt wurde auch, in welchen Bereichen die Teuerung als besonders schmerzhaft empfunden wird. Die Antwort: Beim Sprit, sagen 80 Prozent. Als die nächstgrößten Teuerungsbrocken werden Lebensmittel (67 Prozent sind „sehr stark betroffen“) und Strom (59 Prozent) empfunden – kaum Relevanz hat die Teuerung bei Baukosten (6 Prozent) und Dienstleistungen (5 Prozent).

Klimakrise und Migration verlieren Bedeutung

Doch was beschäftigt Niederösterreich abseits der Teuerung? Vor allem die Soziale Sicherheit. Um die machen sich 62 Prozent Sorgen. Auf Platz drei landet die Zukunft der Pflege: 52 Prozent fordern einen Ausbau des Pflegeangebotes in unserem Land. Dahinter folgen die Gesundheitsversorgung, der Ukraine-Krieg und die Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln.

Und wo ist das wichtigste Zukunftsthema, der Kampf gegen die Klimakrise? Der ist derzeit nur für 42 Prozent der Landsleute wichtig – allerdings für 94 Prozent der Wählerinnen und Wähler der Grünen. Bei Menschen unter 30 ist die Klimakrise nach der Teuerung aber immerhin das zweitwichtigste Thema.

Kaum relevant ist aktuell auch das Thema Migration: Nur 34 Prozent halten es für wichtig – bei Wählerinnen und Wählern der FPÖ ist es nach der Teuerung aber das zweitwichtigste Thema.

Im Auftrag der NÖN abgefragt wurde schließlich auch, ob die Bundesregierung wieder Corona-Maßnahmen einführen soll. Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent ist dagegen. Klar dafür sind nur die Wähler und Wählerinnen von Grünen und SPÖ. Allerdings: 56 Prozent befürworten die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in Öffis.

Und was ist mit der Impfpflicht, für deren Einführung noch im Februar knapp zwei Drittel unserer Landsleute waren? Heute sind nur mehr 42 Prozent dafür – die Wählerinnen und Wähler von Grünen und ÖVP halten die Abschaffung der Impfpflicht allerdings für einen Fehler.