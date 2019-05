Schnabl gegen Anbindung im Süden. VP will Verkehrsprüfung abwarten.

Es sind heiße Themen, die dieses Mal auf der Tagesordnung der Verkehrslandesreferententagung stehen. Die findet Mitte Mai zwei Tage lang in Salzburg statt. Ein Themenüberblick:

Verlängerung der russischen Breitspurbahn aus der Slowakei nach Österreich.

Diese geplante Verlängerung bis Wien stößt einer Bürgerinitiative im Burgenland und in NÖ sauer auf. Politiker aus den Bezirken Bruck an der Leitha und Neusiedl/See sammeln Unterschriften gegen die Breitspurbahn. Vor allem ein ebenfalls angedachter Güterterminal in Österreich, der als Umschlagplatz der transportierten Güter dienen soll, ist das Problem. Die Umsetzung des Projekts würde von Baubeginn bis Fertigstellung zehn Jahre dauern.

Der zuständige VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko verweist auf eine aktuell laufende Strategische Prüfung Verkehr des Bundes, die überprüfen soll, ob eine solche Verbindung sinnvoll ist. „Wir beobachten das sehr genau, denn schon jetzt ist die Verkehrssituation im Osten Niederösterreichs sehr angespannt.“

Das Land Niederösterreich sei aber in die Planungen nicht eingebunden. Anders als noch vor einem Jahr sprach sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), zuständig für Verkehrsrecht, jetzt gegen eine solche Verlängerung aus. Der Grund sei laut Nachfrage der NÖN, dass nach den derzeitigen Plänen der ÖBB durch den Güterterminal lediglich 70 Prozent des Verkehrs über die Schiene abgewickelt werden sollen, 30 Prozent weiterhin über Lkw. Das sei eine immense Belastung für die betroffene Region.

365-Euro-Jahresticket für Öffis.

SPNÖ-Chef Schnabl forderte im Vorfeld der Konferenz erneut ein 365-Euro-Jahresticket für Öffis nach Salzburger Modell. Dieses solle in der Wohnregion und am Weg zum Arbeitsplatz gelten. Schnabl habe „bislang noch kein Finanzierungskonzept für seine Forderung vorlegen können. Wir sprechen hier von dreistelligen Millionenbeträgen“, meint Schleritzko dazu. Er wolle dieses Geld in den Ausbau der Angebote investieren.

Lkw-Abbiegeassistent.

Schnabl sprach sich im Vorfeld der Konferenz für ein Anreizsystem für die Nachrüstung von Abbiegeassistenten für bestehende Lkw aus. Ludwig Schleritzko sieht hier den Verkehrsminister in der Pflicht, der entsprechende Mittel zur Verfügung stellen müsse.

Mobilitätswende.

Für VP-Verkehrslandesrat Schleritzko steht das Themenfeld Mobilitätswende ganz oben auf der Prioritätenliste – auch, weil das Nichteinhalten der Klimaziele hohe Strafzahlungen und Zertifikatskosten auch für NÖ bedeuten könne. „Aus diesem Grund werden wir auch Themen wie autonomes Fahren, E-Mobilität oder die Förderung des Radverkehrs diskutieren“, kündigte er für die Konferenz an.