Der internationale und neumoderne Begriff „Green Care“ hat in den letzten zehn Jahren auch in Niederösterreich Einzug gehalten. Ganz allgemein sind damit Interaktionen zwischen Mensch, Tier und Natur gemeint.

Für heimische Landwirte bedeutet das neue Möglichkeiten. Ob für Kinder, die in und durch die Natur lernen. Oder für Menschen mit Behinderung, die am Hof Beschäftigung finden. Für ältere Besucher, die bei der Arbeit im Garten vielleicht vergessen, dass sie vergessen. Und nicht zuletzt für Menschen, die eine Auszeit brauchen und rechtzeitig etwas für ihre Gesundheit tun möchten. In Niederösterreich sind mittlerweile 29 Bauernhöfe Green Care zertifiziert.

„Dies führt zu echten Win-Win-Win Situationen“ wie Niederösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager betont: „Die Höfe haben ein zusätzliches Tätigkeitsfeld – dies sichert Arbeitsplätze in ländlichen Regionen und wirkt der Aufgabe einzelner landwirtschaftlicher Betriebe entgegen. Darüber hinaus gibt es auf den Green Care Höfen, zum Wohle aller, wertvolle und von der Gesellschaft benötigte Dienstleistungsangebote.“

Das beweisen auch die Zahlen und Fakten einer Studie vom Agarexperten Franz Sinabell am renommierten Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). So tätigen die österreichweit 39 zertifizierten Green-Care-Betriebe insgesamt 9,2 Millionen Euro an Investitionen. Diese generieren wiederum 12,6 Millionen Euro an einmaliger Wertschöpfung. Die laufende Wertschöpfung beziffert Sinabell mit 11,3 Millionen Euro. Damit werden jährlich 568 Arbeitsplätze gesichert.

Green Care stellt damit auch einen neuen Ansatz der Diversifizierung dar, dessen regions- und volkswirtschaftliche Bedeutung mit dieser Studie untermauert wurde. So kann die vom Strukturwandel geprägte Land- und Forstwirtschaft einen wichtigen weiteren Schritt tätigen, um das wirtschaftliche Überleben sicherzustellen. Denn die Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor nimmt pro Jahr um bis zu zwei Prozent ab.