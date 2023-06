Tierleid-Skandale: Darum versagt laut Ex-Amtstierarzt die Kontrolle

Angebundene Ziegen und Schafe sowie abgemagerte Schweine, die in einem See aus Kot und Urin stehen: Schon wieder schockieren vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) veröffentlichte Bilder. Diesmal stammen sie aus einem Mastbetrieb im Bezirk Krems-Land. Nach dem zweiten Fall binnen weniger Monate in Niederösterreich fragen sich viele Menschen, wie es zu solchem Tierleid kommen kann und ob Mastbetriebe nicht ausreichend kontrolliert werden. Die NÖN suchte nach Antworten.

Geregelt ist die Überprüfung in der Tierschutzkontrollverordnung. Laut dieser müssen pro Jahr zwei Prozent der rund 110.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich überprüft werden. Nur Betriebe, die Gütesiegel wie jenes von AMA führen, werden öfter kontrolliert. Ansonsten erfolgt die Auswahl der Betriebe - 37.450 sind in Niederösterreich - durch die AGES. Die Kontrolle übernimmt eine Amtstierärztin bzw. ein Amtstierarzt. Davon gibt es in jedem niederösterreichischen Bezirk mindestens einen, in St. Pölten und Amstetten sind es zwei, in anderen Bezirken kommen noch Teilzeit-Angestellte hinzu.

„Der Amtstierarzt füllt dann eine Checkliste aus“, schildert Rudolf Winkelmayer, der das jahrelang selbst im Bezirk Bruck an der Leitha getan hat. Kontrolliert werden verschiedene Punkte - etwa der Tierschutz oder die Futtermittel.

Rudolf Winkelmayer war 35 Jahre lang als Amtstierarzt tätig, außerdem hat er zahlreiche Fachbücher rund um das Thema Tiere und Tierschutz verfasst. Foto: privat

Verbesserungsvorschlag bis Anzeige

Dass nicht alle Punkte auf der Checkliste abgehakt werden können - also zumindest kleine Mängel vorkommen - kam in Winkelmayers 35-jähriger Tätigkeit pro Jahr bei etwa 20 bis 30 Prozent der von ihm kontrollierten Betriebe vor. Der 68-Jährige glaubt nicht, dass sich das mittlerweile gebessert hat. Wird ein Mangel festgestellt, gibt es zwei Möglichkeiten: Die Amtstierärzte führen Gespräche mit dem Landwirt und schlagen Verbesserungen vor. Bei gröberen Missständen erstatten sie Anzeige bei der Bezirksverwaltungsbehörde. Der Betrieb, in dem Mängel festgestellt wurden, muss dann im darauffolgenden Jahr laut Gesetz jedenfalls noch einmal kontrolliert werden.

Geht nicht darum, den Landwirt zu sekkieren, sondern darum, Tierleid zu vermeiden. Rudolf Winkelmayer, Tierarzt und Autor

Laut dem VGT bräuchte es mehr Handhabe für Amtstierärzte. „Die Kontrollorgane müssen rascher zu Sofortmaßnahmen wie akuten Tierabnahmen oder der sofortigen Behebung von groben Missständen greifen. Tierhaltungsverbote müssen in schwerwiegenden Fällen schneller und konsequenter ausgesprochen werden können“, sagt Sprecherin Lena Remich. Sie appelliert an die Kontrollorgane, „nicht länger wegzusehen“ oder „die Augen zuzudrücken“. Auch Winkelmayer meint, dass es am Engagement der Veterinäre liege, wie oft Mängel festgestellt und beseitigt werden. Es gebe kleine Verletzungen oder Verschmutzungen, die bereits Aufschluss über Probleme geben können. „Da geht es nicht darum, den Landwirt zu sekkieren, sondern Tierleid zu verhindern“, betont er.

Weil viele Betriebe kleinere Mängel aufweisen, staut sich für die Veterinäre laut Winkelmayer einiges auf. Das führt ihn zum Kern des Problems: „Die Bezirksverwaltungsbehörden sind chronisch unterbesetzt. Wenn wir als Zivilgesellschaft wollen, dass solche Problemfälle seltener werden und es den Tieren besser geht, braucht es mehr Kontrolle. Das bedeutet in erster Linie mehr Personal“, meint Winkelmayer und teilt damit die Forderung des VGT. Der Steuerzahler müsse dann auch bereit sein, mehr Geld dafür zu bezahlen, nimmt Winkelmayer die Zivilgesellschaft in die Pflicht.

Die Standards sind laut dem studierten Veterinärmediziner nämlich ohnehin sehr niedrig angesetzt. „Man kommt oft in Betriebe, bei denen man sich denkt, dass eigentlich gar nichts passt. Die Mindeststandards erfüllen sie dann aber doch“, meint Winkelmayer.

Vier zusätzliche Tierschutz-Inspektoren sollen in Niederösterreich Anfang Juli eingesetzt werden

Politischen Willen, das Kontrollsystem und die Tierwohl-Standards zu verbessern, sieht Winkelmayer keinen. Das liegt aus seiner Sicht am starken Preisdruck für die Landwirtschaft und der Angst vor Wettbewerbsnachteilen, wenn Bäuerinnen und Bauern in Österreich zu höheren Preisen produzieren müssen.

Als zumindest kleine Verbesserung nimmt er jedoch die von dem damaligen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) angekündigte Aufstockung des Kontrollpersonals wahr. Er stellte bereits im September 2022 vier neue Tierschutz-Inspektoren in Aussicht. Sie sollen zusätzlich zu den in Niederösterreich tätigen Amtsveterinären vor allem größere Betriebe kontrollieren, in denen es laut Waldhäusl öfter zu Problemen komme. Im Einsatz sind diese vier zusätzlichen Personen bisher nicht. Aus dem Büro der nun zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) heißt es, dass sie voraussichtlich Anfang Juli eingesetzt werden sollen. Man warte nur noch darauf, dass die Landesamtsdirektion die Posten schaffe bzw. das Geld dafür freigebe.

Susanne Rosenkranz (FPÖ) hofft, dass künftig mehr Budget für zusätzliche Amtstierarzt-Posten bereit gestellt wird. Foto: FPÖ Niederösterreich

Landesrätin hofft auf mehr Budget für zusätzliche Amtstierärzte

Mittelfristig sieht man jedoch auch im Büro von Tierschutz-Landesrätin Rosenkranz den Bedarf nach mehr Amtstierärztinnen und -ärzten. Aufgrund der wachsenden und komplizierter werdenden Aufgaben für die Veterinäre reiche der aktuelle Personalstand nicht mehr aus. Eine Arbeitsgruppe beschäftige sich zurzeit mit der geplanten Aufstockung. „Wir hoffen, dass die noch im Landesbudget, das im November 2023 beschlossen wird, berücksichtigt wird“, sagt Rosenkranz.

Darüber hinaus hatten Waldhäusl und der für Landwirtschaft zuständige Landes-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) angekündigt, dass es künftig einen Abgleich zwischen den bei der Saria-Tierkörperverwertung eingelangten verendeten und den im Verbrauchergesundheitsinformationssystem von Betrieben gemeldeten Tieren geben soll. So sollen hohe Ausfälle bemerkt werden. Das wiederum kann der Behörde Aufschluss darüber geben, dass in einem Betrieb Missstände vorliegen.

Auf den vom VGT veröffentlichten Bildern aus einem Betrieb im Bezirk Krems-Land sind Schweine zu sehen, die in einem See aus Kot und Urin stehen. Ähnliche Bilder wurden vor einigen Monaten aus einem Betrieb im Bezirk St. Pölten publik. Foto: VGT

2.500 Fleisch-Erzeuger führen in Niederösterreich das AMA-Gütesiegel

Für Betriebe, die das Gütesiegel der Agrarmarkt Austria (AMA) führen, gibt es ein zusätzliches Kontrollsystem. Insgesamt betrifft das rund 2.500 von den 30.000 Fleisch-Erzeugern in Niederösterreich. Schweinemastbetriebe müssen sich, laut einer AMA-Sprecherin, ein Mal pro Jahr einer Überprüfung unterziehen. „Werden bei zwei aufeinanderfolgenden Kontrollen keinerlei Beanstandungen festgestellt, wird die Kontrollperiode auf bis zu 3 Jahre ausgedehnt“, informiert sie. Im umgekehrten Fall, wenn Mängel festgestellt werden, komme es zu vermehrten Überprüfungen.

Rindermastbetriebe werden ebenfalls alle drei bis fünf Jahre kontrolliert. In den Geschäften des Lebensmittelhandels liegt die Kontrollfrequenz zwischen einmal jährlich und alle vier Jahre. Schlacht- und Zerlegebetriebe werden von der AMA zwei bis vier Mal pro Jahr überprüft. „Zusätzlich zu den Routinekontrollen erfolgen auf allen Betrieben mit Tierhaltung unangekündigte Spot-Audits“, sagt eine AMA-Sprecherin. Heuer soll die Zahl der Kontrollen um zehn Prozent erhöht werden, kündigte die AMA an.

Bei groben Mängeln wird das Gütesiegel entzogen

Beanstandungen hat die AMA heuer bereits 1.435 festgestellt. Auf Ebene der Schlacht- und Zerlegebetriebe werden beispielsweise häufig kleine bauliche Mängel oder die Dokumentation bemängelt. Schwerere Mängel wie eine falsche Herkunftskennzeichnung werden ebenfalls, aber seltener, gefunden, sagt die Sprecherin. Bei einem Verstoß gegen die AMA-Richtlinien wird ein Betrieb zu Verbesserungen aufgefordert. Je nach Schweregrad des Verstoßes reichen die Sanktionen von einer Verwarnung über Nachkontrollen bis hin zu Strafzahlungen und dem (temporären) Ausschluss von Betrieben oder einzelnen Produkten.