Tierschutz-Volksbegehren FP-Waldhäusl: Österreich als "Drehschreibe des Tierleids"

Lesezeit: 3 Min Norbert Oberndorfer

Tiertransport Foto: APA/dpa (Ulrich Perrey)

3,8 Millionen Tiere werden tagtäglich zur Schlachtung quer durch Europa transportiert. Mit dem Volksbegehren "Stoppt Lebendtier-Transportqual" will Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ein Verbot dieser Transporte in Österreich erreichen. Noch bis zum 9. Mai können Bürgerinnen und Bürger dieses und sechs weitere Volksbegehren auf ihrem Gemeindeamt oder online via Handy-Signatur mit ihrer Unterschrift unterstützen.