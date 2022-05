Österreich als "Drehschreibe des Tierleids"

Werbung

"Als junger Waldviertler Bauer war mir schon klar: so wie man mit Tieren als Geschöpfe umgeht, so geht man mit Menschen um", sagt Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ).

Foto: FPÖ NÖ

Seit Jahrzehnten werde systematisch Tierleid in Österreich und auf EU-Ebene toleriert, so der Landesrat: "Man schaut weg und akzeptiert, dass täglich über 3,8 Millionen Schlachtvieh quer durch Europa transportiert wird." Das Land Österreich nannte er dabei aufgrund seiner Verkehrsachsen im Zentrum Europas "die Drehscheibe des Tierleids".

Extrem-Transportzeiten bis zu 7 Tage (Türkei) und teils verheerende Bedingungen würden bei den Tieren zu Verletzungen, Todesängsten und Stresshormon-Ausschüttungen führen. Diese "vergiften" das Fleisch und schaden letztlich auch den Konsumenten, sagt Waldhäusl.

Transport zum nächstgelegenen Schlachthof

Im Tierschutz-Volksbegehren "Stoppt Lebendtier-Transportqual" fordert Waldhäusl daher etwa Tiertransporte zum nächstgelegenen Schlachthof, ein generelles Verbot von Schlachtvieh in ganz Europa und einen Transport von Fleisch nur mehr in gekühlter bzw. gefrorener Form. Derzeit seien bei Rindern, Schafen und Ziegen Fahrtzeiten bis zu 30 Stunden erlaubt, bei Schweinen bis zu 24 Stunden. "Ab der dritten Stunde baut sich bei den Tieren dieser Stress auf. Eine Transportzeit von zwei Stunden ist hingegen normal", so Waldhäusl.

In dem Volksbegehren gehe es auch um Konsumentenschutz und die Qualität des Fleisches, ergänzt FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer. "Fleisch von Tieren, die tausende Kilometer transportiert wurden, unter starken Schmerzen, Stress und Todesangst litten, ist ungesund. Die dadurch produzierten Hormone werden bis zur Schlachtung nicht mehr abgebaut", so der Parteiobmann.

Volksbegehren wird fix im Nationalrat diskutiert

Allein in Niederösterreich haben schon vor der aktuellen Eintragungswoche (2. bis 9. Mai) rund 60.000 Menschen (bundesweit 275.000) das Tierschutz-Volksbegehren von Gottfried Waldhäusl mit ihrer Unterschrift unterstützt. Das Volksbegehren hat damit bereits die nötige Grenze von 100.000 Unterschriften erreicht und muss im Nationalrat diskutiert werden.

"Trotzdem ist es wichtig, dass wir noch soviele Unterschriften wie möglich erhalten", sagt Waldhäusl und appelliert an Bürgerinnen und Bürger das Volksbegehren am Gemeindeamt bzw. online via Handy-Signatur zu unterschreiben. Bundesweit könnten es gut 400.000 Unterschriften werden, schätzt Waldhäusl.

Bis zum 9. Mai können das Volksbegehren "Stoppt Lebendtier-Transportqual" und folgende sechs noch unterschrieben werden: Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren, Arbeitslosengeld RAUF!, NEIN zur Impfpflicht, Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!, Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren! und Mental Health Jugendvolksbegehren.

