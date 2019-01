Der Konsumentenschutz hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Verbraucher vor Betrug und gesundheitsschädlichen Produkten zu bewahren. „Das Hauptaugenmerk des Landes NÖ liegt dabei zum einen darauf, präventive und beratende Maßnahmen zu stärken. Andererseits soll Konsumenten im Schadensfall die bestmögliche Unterstützung gegeben werden“, erklärt der für Konsumentenschutz zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl.

Kontrolle zur Sicherstellung bester Qualität

Außerdem führt der Konsumentenschutz regelmäßige Überprüfungen der Lebensmittel sowie des Trinkwassers durch. „Angefangen bei der Primärproduktion in den landwirtschaftlichen Betrieben, bei den lebensmittelproduzierenden und –verarbeitenden Betrieben bis zur Weitergabe an die Konsumenten muss durch die Kontrolle der Amtstierärzte und der Lebensmittelinspektoren sichere Qualität gewährleistet werden“, sagt Walter Mittendorfer aus der Abteilung Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle.

Beste Trinkwasserqualität

Die Trinkwasseraufsicht kontrolliert regelmäßig die rund 3.000 in Niederösterreich gelegenen Wasserversorgungsanlagen. Rund 90 Prozent der Bevölkerung bezieht ihr Wasser daraus. „Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und daher unersetzlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten sind wir in Niederösterreich in der glücklichen Lage, unseren Trinkwasserbedarf fast zur Gänze aus gut geschützten Grundwasservorkommen aus Brunnen und Quellen decken zu können“, erläutert Norbert Wolf, Abteilung Umwelthygiene.

Tipps für den Einkauf

In der Konsumentenschutzbroschüre bekommen die Verbraucher Tipps zu Reklamationen sowie zum Lebensmittelkauf. Neben allgemeinen Informationen zum Konsumentenschutz sind zudem wichtige Adressen vermerkt, wie z.B. jene der Dienststellen der niederösterreichischen Trinkwasseraufsicht oder des Vereins für Konsumenteninformation.

Die Konsumentenschutzbroschüren liegen in den Bezirksverwaltungsbehörden und Gemeindeämtern zur Entnahme auf.

Link

http://www.noe.gv.at/noe/Konsumentenschutz/Konsumentenschutz.html