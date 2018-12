Es waren zwei intensive Tage mit zahlreichen Gesprächen mit Regierungsvertretern in Tirana (Albanien) und Podgorica (Montenegro) für Wolfgang Sobotka. Der Nationalratspräsident besucht aktuell alle Länder des Westbalkans, um deren Beitritt zur EU auf parlamentarischer Ebene vorzubereiten.

Albanien hat mit Vorbereitungsarbeiten für einen Beitritt begonnen, seit 2014 hat das Land Kandidaten-Status. Im Rahmen einer großen Justizreform wurden beispielsweise Dutzende korrupte Richter und Staatsanwälte aus ihren Ämtern entfernt.

Weiters gibt es Stipendien für Parlamentsmitarbeiter, die den Parlamentsbetrieb in Österreich kennenlernen wollen. Interessierte müssen sich bewerben und dürfen dann bis zu sechs Wochen die Funktionsweise des österreichischen Parlaments studieren.

Dieses Stipendienprogramm, das der European Fund for the Balkans EFB durchführt, gibt es bereits seit zehn Jahren, jetzt wurde es um eine eigene parlamentarische Schiene für die sechs Westbalkan-Länder erweitert.

Österreich dient mit seinem Parlament als Gastinstitution. Große Erwartungen haben alle Seiten in das Jugendprojekt RYCO (Regional Youth Cooperation Office). Alle sechs Westbalkan-Staaten sind darin vereint. Ziel ist, junge Menschen der Region miteinander in Kontakt zu bringen und so zur Versöhnung beizutragen.