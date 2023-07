Trauer um Ex-Ministerin Marilies Flemming

Die ehemalige ÖVP-Frauenministerin Marilies Flemming ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Groß ist die Trauer darüber auch in Niederösterreich.

„Wir verlieren eine echte Vorkämpferin für Umweltinteressen und Frauenanliegen. Als starke Persönlichkeit in der Bundespolitik war sie ein Vorbild für viele Frauen, die sich politisch engagieren wollten“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. In Erinnerung bleiben werde insbesondere ihr Engagement gegen die Atomkraft in Österreich. „Heute sind sich alle einig, dass die Entscheidung gegen die Atomenergie die richtige war. Es war der Einsatz von mutigen Persönlichkeiten wie sie es war, die dafür gesorgt haben, dass Österreich heute eine so klare Position in dieser Frage hat. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei ihrer Familie und ihren Freunden“, meint Mikl-Leitner.

Die gebürtige Wiener Neustädterin Flemming war von 1977 bis 1984 Generalsekretärin der Österreichischen Frauenbewegung, von 1984 bis 1991 fungierte sie als Bundesleiterin der ÖVP-Frauenorganisation. Auf internationaler Ebene war sie 1987 bis 1993 Präsidentin der Europäischen Frauen-Union, einem Dachverband christdemokratischer Frauen. Von 1987 bis 1991 Ministerin für Umwelt, Jugend und Familie.