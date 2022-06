Auf NÖ-Landesstraßen soll es keine Regenbogen-Zebrastreifen geben

Werbung

Die Regenbogen-Fahne steht für Vielfalt. In der Bundeshauptstadt werden mit bunten Zebrastreifen seit 2019 Zeichen für Gleichberechtigung von Menschen aller sexuellen Orientierungen gesetzt. Auch im Salzkammergut, in Kärnten, Tirol oder Vorarlberg zieren mittlerweile bunte Streifen die Zwischenräume von Schutzwegen. Nun wollen auch einige Niederösterreicherinnen und Niederösterreich - sowie politische Vertreterinnen und Vertreter wie etwa die Liste "LUST" in Steinakirchen im Bezirk Scheibbs - leuchtende Farben bei den Schutzwegen in ihrer Gemeinde sehen. Sie fordern bunte Zebrastreifen - nicht zuletzt aufgrund eines Ö3-Gewinnspiels, bei dem diese verlost werden.

Ganz so einfach ist das in Niederösterreich aber nicht, wie ein Informationsschreiben einer NÖ-Bezirkshauptmannschaft an einen Gemeindevertreter zeigt. Darin heißt es, dass "seitens des NÖ Straßendienstes festgelegt wurde", dass auf Niederösterreichs Landesstraßen keine Schutzwege in Regenbogenfarben ausgeführt werden sollen. Die Färbung würde das übliche Bild eines Schutzweges beeinträchtigen. "Daher kann die Sicherheit der Fußgänger nicht gewährleistet werden", liest man in dem Brief.

Schleritzko: "Land hält sich an Bestimmungen"

Ludwig Schleritzko Foto: APA/VPNÖ/MARSCHIK

Völlig ausgeschlossen oder verboten sind die bunten Zebrastreifen hierzulande aber nicht, heißt es aus dem Büro von Landesrat Ludwig Schleritzko. "Für die Umsetzung eines Regenbogen-Schutzweges gelten gesetzliche Bestimmungen, an die hält sich das Land Niederösterreich genauso wie alle anderen Länder", sagt der für den Straßendienst zuständige ÖVP-Landesrat. So müsse für die Errichtung eines Zebrastreifens die Genehmigung eines Sachverständigen eingeholt werden. In der Stellungnahme eines Amtssachverständigen des Landes wird eben auf die fehlende Verkehrssicherheit bei Regenbogen-Schutzwegen verwiesen. Ausnahmen seien nur an geregelten Kreuzungen denkbar, bei denen die Ampel rund um die Uhr im Betrieb ist. "Wenn die Gegebenheiten für einen Schutzweg dieser Art gegeben seien, steht einem Regenbogen-Zebrastreifen - als Zeichen der Gleichberechtigung - nichts im Wege", meint Schleritzko.

Franz Schnabl Foto: Erich Marschik

Der für Verkehrssicherheit zuständige SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl kann die Sicherheitsbedenken nicht nachvollziehen. "Aus verkehrsrechtlicher Sicht spricht nichts dagegen, den Zwischenraum eines Zebrastreifens andersfärbig zu gestalten, solange er ausreichenden Kontrast aufweist", sagt Schnabl und betont, dass er die Initiative unterstütze. "Jedes Zeichen für Toleranz ist ein begrüßenswertes." Ob Niederösterreich bald ein solches bekommt, wird sich zeigen. . .