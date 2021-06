Die Kulinarik soll einer der Gründe sein, warum Gäste aus dem In- und Ausland sich dazu entschließen, in Österreich Urlaub zu machen. Um das Land und seine Schmankerl Touristen noch schmackhafter zu machen, starten das Tourismus-Ministerium, die Österreich-Werbung sowie die AMA die neue Kampagne "Land der behutsamen Veredelung", wie sie in Langenlois (Bezirk Krems) präsentierten.

Zwei Millionen Euro werden in Videoclips oder Kooperationen mit Influencern investiert, erklärte die Geschäftsführerin der Österreich-Werbung, Lisa Weddig. 27 Betriebe sollen besonders in die Auslage gestellt werden, kündigte Ministerin Elisabeth Köstinger an. Darunter auch drei aus Niederösterreich: der Dammererhof in Ybbs, die Gilli-Mühle in Eggenburg (Bezirk Horn) und das Gasthaus Essl in der Wachau. Angesprochen werden sollen Gäste aus Österreich, Deutschland, Holland, Belgien und der Schweiz.