Tourismus-Sparte der Wirtschaftskammer NÖ fordert Öffnung der Branchen

"Drei Wochen Lockdown ist genug", heißt es im offenen Brief, den unter anderem auch die niederösterreichischen Obleute Susanne Kraus-Winkler und Mario Pulker unterzeichneten. Unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen sei ein sicherer Tourismus möglich, dies würde sich nicht nur in den Analysen der AGES widerspiegeln, sondern auch an den Nachbarregionen, die den Tourismus weiter am Laufen halten. Die meisten Infektionen würden ohnehin im ungeschützten privaten Bereich stattfinden.

"Alles andere würde schwerste, nicht wiedergutzumachende Schäden für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Österreich bedeuten. Tourismus und Freizeitwirtschaft schaffen direkt und indirekt 670.000 Arbeitsplätze und leistet einen Beitrag von 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts", steht im offenen Brief. Planbarkeit sei für heimische Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, neben der gesundheitlichen Verantwortung müsse man auch die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte beachten.

Der dringende Appell an die Bundesregierung und die Landeshauptleute ist, diese Bereiche dauerhaft ab 12. Dezember zu öffnen. Morgen soll von der Bundesregierung dann entschieden werden, wie und ob es mit weiteren Lockerungen ab diesem Zeitpunkt weitergeht.